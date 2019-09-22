ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasındaki telefon görüşmesi neden kriz oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesi için “harika bir konuşmaydı” dedi. Görüşme sırasında yanlış hiçbir şey söylemediğini savundu.

Trump’ı telefon konuşmasında “kötü bir şey söylemediğini” açıklamak zorunda bırakan haberler, bir süredir ABD basınında önemli bir yer kaplıyor.

Bu haberlere göre Trump, telefon konuşması sırasında Zelensky’ye, eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde Demokratların adaylarından biri olan Joe Biden ve oğluna yolsuzluk soruşturması açması için baskı yaptı.

Haberlere göre baskı sadece son telefon konuşmasında gelmedi, Trump’ın özel avukatı Rudolph Giuliani de süreçte aktif rol oynadı.

Trump ise iddiaları reddediyor ve özel avukatı Giuliani’nin Kongre’de ifade vermesini sorun etmeyeceğini söylüyor.