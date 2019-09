ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasındaki telefon görüşmesi neden kriz oldu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Pazar günü ABC’ye verdiği röportajda, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı’na hiçbir şey için baskı yapmadığını söyledi.

Pazar günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Biden için “Oğluyla hiç konuşmadığını söyleyerek hata yaptı. Oğluyla konuştu, yine yalan söyledi. Biden’a zarar vermeye çalışmıyorum ama hiç de dürüst olmayan bir şey yaptı.” dedi.

Ardından da bir tweet atarak “Hunter Biden’ın dünyayı gezerek yabancı hükümetlerden ve oligarklardan büyük paralar topladığını, enerji veya baika bir konu hakkında hiçbir şey bilmemesine ragmen Ukrayna ve Çin’de servet kazandığını” yazdı.

“The real story involves Hunter Biden going around the world and collecting large payments from foreign governments and foreign oligarchs.” Peter Schweizer Laura Ingraham Hunter made a fortune in Ukraine and in China. He knew nothing about Energy, or anything else.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2019