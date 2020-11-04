Nesli tükendiği düşünülen zehirli örümcek 27 yıl sonra bulundu

Britanya’nın en büyük tehlike altındaki örümceklerinden Büyük Tilki (Alopecosa fabrilis), çeyrek asırdan uzun süre sonra ilk kez görüldü.

Doğa koruma uzmanları, eni 55 mm’den biraz fazla olan 10 yetişkin erkek ve bir yetişkin dişi de dahil olmak üzere toplam 22 örümcek görüldüğünü bildirdi.

Tüylü, dikenli bacakları olan bu örümcekler, hayvan koruma derneği Surrey Wildlife Trust’tan örümcek meraklısı Mike Waite tarafından Savunma Bakanlığı’nın eğitim alanında bulundu.

Örümceği bulacağına dair umudunu hiç yitirmediğini söyleyen Waite, son iki yılını geceleri meşalelerle böcek arayarak geçirdiğini belirtti.

Bu korkunç görünen yaratık, çok etkileyici bir canavar. Mükemmel biçimde kamufle oluyor ve çoğunlukla geceleri ortaya çıkıyor.