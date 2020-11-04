Ayda’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

\u0130zmir'deki depremde 91 saat sonra kurtar\u0131lan 3 ya\u015f\u0131ndaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi topra\u011fa verildi. Taziyeleri kabul eden Ayda'n\u0131n babas\u0131 U\u011fur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttu\u011fu o\u011fluna namaz\u0131n sonunda, "O\u011flum annene ho\u015f\u00e7akal de" ifadesini kulland\u0131. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak "Ho\u015f\u00e7akal" dedi.\r\n\r\n\r\nR\u0131za Bey Apartman\u0131'nda kurtar\u0131lan Ayda'dan sonra cesedine ula\u015f\u0131lan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi taraf\u0131ndan Mezarl\u0131klar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nGezgin'in cenazesi, Bornova il\u00e7esindeki Hac\u0131lark\u0131r\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan defnedildi.\r\n\r\nCenazeye Gezgin'in e\u015fi U\u011fur ve o\u011flu Atakan Gezgin'in yan\u0131 s\u0131ra \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, \u0130zmir Valisi Yavuz Selim K\u00f6\u015fger, Gezgin'in yak\u0131nlar\u0131 ve \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n \r\n''O\u011eLUM ANNENE HO\u015e\u00c7AKAL DE''\r\nTaziyeleri kabul eden U\u011fur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttu\u011fu o\u011fluna namaz\u0131n sonunda, "O\u011flum annene ho\u015f\u00e7akal de" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nAtakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Ho\u015f\u00e7akal" dedi.\r\n\r\n