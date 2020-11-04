Türkiye

Ayda’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

4 Kasım 2020
Ayda Gezgin'in annesi





İzmir’deki depremde 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in annesi Fidan Keskin Gezgin’in cenazesi toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Ayda’nın babası Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, “Oğlum annene hoşçakal de” ifadesini kullandı. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak “Hoşçakal” dedi.







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4 Kasım 2020

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