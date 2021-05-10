Nepal’de covid-19 vaka sayısı geçen aya göre 57 kat arttı

Son haftalarda Covid-19 denildi\u011finde akla gelen ilk \u00fclke olan Hindistan\u2019da ya\u015fanan rekor vaka ve can kayb\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan do\u011fu kom\u015fusu Nepal\u2019de vaka say\u0131lar\u0131nda b\u00fcy\u00fck art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u00dclkede pandeminin ba\u015f\u0131ndan bu yana g\u00f6r\u00fclen vaka say\u0131s\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k d\u00f6rtte biri son bir ay i\u00e7erisinde\u00a0kaydedilirken\u00a057 kat art\u0131\u015f\u00a0oldu\u011fu belirtildi. Nepal K\u0131z\u0131l Ha\u00e7 Ba\u015fkan\u0131 Dr. Netra Prasad Timsina, \u201c\u015eu anda Hindistan'da olan ve her dakika daha fazla cana mal olan bu son Covid dalgalanmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyemezsek, Nepal'in gelece\u011fi de oraya benzeyecek\u201d dedi.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz ay Covid-19 felaketi ya\u015fayan, g\u00fcnl\u00fck olarak en fazla vaka ve \u00f6l\u00fcm kaydedilen \u00fclke olan Hindistan'da vaka say\u0131lar\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz iki g\u00fcn boyunca nispeten azal\u0131rken \u00fclkenin do\u011fusundaki Nepal corona vir\u00fcs\u00fcn yeni dalgas\u0131yla ba\u015f ba\u015fa kald\u0131.\r\n\r\nCovid-19 vakalar\u0131nda bir g\u00fcn i\u00e7erisinde rekor art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fclen \u00fclkede, Uluslararas\u0131 K\u0131z\u0131lha\u00e7 ve K\u0131z\u0131lay Dernekleri Federasyonu taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, hastanelerin dolu oldu\u011funu ve Covid-19 hastalar\u0131 ile dolup ta\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\u00d6zellikle \u00fclkenin Hindistan s\u0131n\u0131r\u0131na yak\u0131n g\u00fcney kasabalar\u0131n\u0131n, tedaviye ihtiya\u00e7 duyan insan say\u0131s\u0131n\u0131n gittik\u00e7e artt\u0131\u011f\u0131 ve hastanelerin gelen ki\u015filerle ba\u015f edemedi\u011finin\u00a0alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\nVAKALARIN Y\u00dcZDE 22'S\u0130 SON B\u0130R AYDA\r\n\r\nIndependent\u2019\u0131n haberinde ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda neredeyse her g\u00fcn vaka rekoru k\u0131ran ve 22 milyon 662 bin 575 toplam vaka say\u0131s\u0131na, 246 bin 166 can kayb\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Hindistan\u2019\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131na benzer durumlar\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve \u00fclkenin "insan felaketiyle" kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSalg\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana yakla\u015f\u0131k 360 bin corona vir\u00fcs vakas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc 29 milyonluk Nepal\u2019de, bu vakalar\u0131n y\u00fczde 22\u2019sinin (79 bin 885 vaka) son d\u00f6rt haftada kaydedildi\u011fi belirtildi.\r\nGe\u00e7en aya g\u00f6re 57 kat daha fazla vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclkede 7 May\u0131s g\u00fcn\u00fc rekor k\u0131r\u0131larak 9 bin 23 vaka kaydedildi.\r\n\u2018H\u0130ND\u0130STAN\u2019DAK\u0130 DALGALANMAYI \u00d6NLEYEMEZSEK NEPAL DE \u00d6YLE OLACAK\u2019\r\nNepal K\u0131z\u0131l Ha\u00e7 Ba\u015fkan\u0131 Dr. Netra Prasad Timsina konuyla ilgili, \u201c\u015eu anda Hindistan'da olan ve her dakika daha fazla cana mal olan bu son Covid dalgalanmas\u0131n\u0131 \u00f6nleyemezsek, Nepal'in gelece\u011fi de oraya benzeyecek\u201d derken, \u201cArtan t\u0131bbi tedavi ile \u015fu anda Nepal genelinde hayat kurtarmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7aba g\u00f6steriliyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nNepal\u2019de halihaz\u0131rda n\u00fcfusun yaln\u0131zca y\u00fczde biri iki doz Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 olurken, bunun endi\u015fe yaratt\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\nTESTLER\u0130N Y\u00dcZDE 44'\u00dc POZ\u0130T\u0130F\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmet yetkilileri, Nepal genelinde testlerin y\u00fczde 44'\u00fcn\u00fcn ge\u00e7en hafta sonu pozitif sonu\u00e7lar verdi\u011fini s\u00f6ylerken binlerce enfeksiyonun da te\u015fhis edilmedi\u011fi belirtildi.\r\nH\u00fck\u00fcmet, "Vir\u00fcs \u00fclke genelinde kontrols\u00fcz bir \u015fekilde yay\u0131lmaya devam ederse, kitlesel \u00f6l\u00fcmlere dair ciddi korkular var" uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\n