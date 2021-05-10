Nepal’de covid-19 vaka sayısı geçen aya göre 57 kat arttı

Geçtiğimiz ay Covid-19 felaketi yaşayan, günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan’da vaka sayıları geçtiğimiz iki gün boyunca nispeten azalırken ülkenin doğusundaki Nepal corona virüsün yeni dalgasıyla baş başa kaldı.

Covid-19 vakalarında bir gün içerisinde rekor artış görülen ülkede, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, hastanelerin dolu olduğunu ve Covid-19 hastaları ile dolup taştığı belirtildi.

Özellikle ülkenin Hindistan sınırına yakın güney kasabalarının, tedaviye ihtiyaç duyan insan sayısının gittikçe arttığı ve hastanelerin gelen kişilerle baş edemediğinin altı çizildi.

VAKALARIN YÜZDE 22’Sİ SON BİR AYDA

Independent’ın haberinde geçtiğimiz haftalarda neredeyse her gün vaka rekoru kıran ve 22 milyon 662 bin 575 toplam vaka sayısına, 246 bin 166 can kaybının görüldüğü Hindistan’ın yaşadıklarına benzer durumların görüldüğü ve ülkenin “insan felaketiyle” karşı karşıya olduğu aktarıldı.