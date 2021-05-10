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Nepal’de covid-19 vaka sayısı geçen aya göre 57 kat arttı

10 Mayıs 2021
Nepal'de covid-19





Son haftalarda Covid-19 denildiğinde akla gelen ilk ülke olan Hindistan’da yaşanan rekor vaka ve can kaybı sayısının ardından doğu komşusu Nepal’de vaka sayılarında büyük artış görüldü. Ülkede pandeminin başından bu yana görülen vaka sayısının yaklaşık dörtte biri son bir ay içerisinde kaydedilirken 57 kat artış olduğu belirtildi. Nepal Kızıl Haç Başkanı Dr. Netra Prasad Timsina, “Şu anda Hindistan’da olan ve her dakika daha fazla cana mal olan bu son Covid dalgalanmasını önleyemezsek, Nepal’in geleceği de oraya benzeyecek” dedi.





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10 Mayıs 2021


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