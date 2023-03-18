Necati Özsoy Yenicami-Y.Dumlupınar maçını yorumladı

Süper Lig’in 21. Haftasında Yenicami-Y.Dumlupınar’ı konuk etti.

Bir önceki hafta zorlu Cihangir deplasmanında aldığı galibiyet ile zirvedeki yarışa damga vuran Yenicami’nin şimdi Dumlupınar karşısında sergileyeceği futbol ve elde edeceği skor merak konusuydu.

Konuk ekip Dumlupınar bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor. Genç, mücadele eden bir kadroya sahip olan Dumlupınar kesin kazanacak gözüyle bakılan birçok maçta puan kayıpları yaşayarak hayal kırıklığı yaşattı. Yenicami karşısında maça iyi bir başlangıç yapıp ilk dakikalarda gelen golle 1-0 avantaj sağlayan Dumlupınar ilk devrenin uzun bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu. Özellikle Ossy, Mehmet Altın, Mert ve Osman ile hücumda organizeli ataklar yapıp tehlikeli pozisyonlar kazandılar. Fakat sonuca gitmekte kazandıkları pozisyonlarda son vuruşlarda başarılı olamadılar. İki kez öne geçtiği maçta skoru 3-1 bile yapabilirdi fakat harcadıkları bir pozisyon dönüp kalelerinde gol olunca motivasyon ve moral kaybı yaşadılar. İlk devrede beraberlik arayışında olan Yenicami’nin kazandığı bir serbest vuruşta Fikret’in mükemmel golü ile maça denge girince Yenicami de oyuna ortak oldu. Hatta 2. Devrenin başlaması ile Yenicami daha etkili olmaya başladı. Yenicami’de Ali Bayır yağmurun da başlaması ile kayganlaşan zeminde ayakta güçlü kalan ve mücadelesi ile dikkat çeken isim oldu. Attığı gol ve yaptığı asist ile maçın adamı oldu. Hascan da Ali Bayır kadar başarılı, topa daha çok sahip olan ve yaptığı paslarla takımına pozisyon üreten isimdi.

İkinci devrede Asrın-Cenker değişikliği biraz geç de olsa doğru hamleydi. Ofansif gücünü artıran Yenicami maçın 2. Devresinde 2-1 yenik durumdan skoru lehine çevirmeyi başardı ve hak ettiği bir galibiyet elde etti.

Maçın hakemleri başarılı bir yönetim gösterdiler. Süper Lig’de ilk kez izlediğim Hakan Ünal, pozisyonları yakından takip edip iyi bir 90 dakika çıkardı.