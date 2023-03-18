Yapay zekayı CEO yapan şirketin hisse senedi fiyatları yükselişe geçti

Çin merkezli NetDragon Websoft, ağustosta CEO’su olarak atadığı yapay zeka programı Tang Yu’yu şirketin günlük faaliyetlerine karar verme sürecini desteklemekle görevlendirdi.

“Yapay zeka destekli insansı sanal robot”, atandığından bu yana geçen 6 ay içinde Hong Kong’un Hang Seng Endeksi’nden daha iyi performans göstermeyi başardı.

NetDragon Websoft’un hisse senedi fiyatının halihazırda yüzde 10 artmasıyla şirketin değeri 1 milyar doların üzerine çıktı.

Şirketin kurucusu Dejian Liu, botun işe alındığı dönemde yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz ve Tang Yu’yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürme ve nihayetinde gelecekteki stratejik büyümemizi yönlendirmede yapay zeka kullanımını gerçek anlamda benimsemeye olan bağlılığımızı gösteriyor.”

Dr. Liu, bu atamanın firmanın “metaverse tabanlı bir çalışma topluluğuna” dönüşme stratejisi kapsamında yapıldığını da sözlerine eklemişti.

“Dünyada yapay zeka destekli bir botu faaliyetlerinden sorumlu tutan ilk şirketiz”

Alibaba’nın CEO’su Jack Ma, gelecekte “bir robotun en iyi CEO olarak Time dergisinin kapağında yer alacağını” öngörmüş olsa da NetDragon Websoft, dünyada yapay zeka destekli bir botu faaliyetlerinden sorumlu tutan ilk şirket olduğunu iddia ediyor.

Önde gelen birkaç yapay zeka firmasının yeni araçlarını piyasaya sürdüğü, üretken yapay zeka teknolojisine ilginin fırladığı bir dönemde Çin’den bu botun başarısına ilişkin raporlar geliyor.

Yeni sürüm bir öncekinden çok daha incelikli

OpenAI, son derece popüler olan ChatGPT yazılımının GPT-4 adlı halefini tanıtarak yeni sürümü, bir öncekinin “çok daha incelikli” bir versiyonu diye nitelendirdi.

GPT-4; Baro, LSATS (Hukuk Fakültesi Kabul Testi) ve SAT’nin (Eğitim Yetenek Testi) Okuma ve Matematik testlerinin de aralarında yer aldığı çok çeşitli sınavları geçebileceğini şimdiden kanıtladı.

OpenAI, GPT-4’ün yeteneklerine rağmen gerçekleri “hayal etme” eğiliminde olduğu ve tamamen güvenilir olmadığı için kullanıcılara, teknolojiyi kritik bir şey için kullanmama uyarısında bulunuyor.

Şirket şöyle belirtiyor:

“Dil modeli çıktılarını, özellikle yüksek riskli bağlamlarda, belirli bir kullanım durumunun ihtiyaçlarını karşılayan kesin protokolle (insan incelemesi, ek bağlamla temellendirme veya yüksek riskli kullanımlardan tamamen kaçınma gibi) kullanırken büyük özen gösterilmeli.”