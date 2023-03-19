Necati Özsoy Gönyeli-CB Gençlik Gücü maçını yorumladı

Süper Lig’in 21. Haftasında lige tutunmaya çalışan iki takım Gönyeli ve CB Gençlik Gücü mücadelesinde sevinen olmadı. Daha da farklı pencereden bakacak olursak 2 takım da 1’er puan kazandı.

Ev sahibi Gönyeli bu sezon lige son anda hazırlanıp başlayan, kadrosunu çok zor tamamlayan ve son olarak Afün Girgen’i göreve getirip yola devam eden bir takım. CB Gençlik Gücü, ligde Gönyeli ile aynı konumda olmasına rağmen kadrosu daha geniş, transferlerde takviyeler yapan bir takım. 3 sefer teknik adam değişikliği yapmasına rağmen futbol kalitesi beklenen seviyeye hiç ulaşmadı.

Gönyeli gençlerle ligde kalabilmek için mücadele ederken son hafta maçlarında sergilediği istekli ve güzel futbol ile dikkat çekiyor. Ligin maddi manevi en güçlü takımı Mağusa Türk Gücü maçı da olmak üzere çok maçı son dakika yediği golle kaybeden Gönyeli, GG karşısında şeytanın bacağını kıracaktı fakat 90+5’de yıkıldı.

Maça konuk ekip GG hızlı başlayan taraf oldu. Özellikle Hasan Akkuyu aldığı uzun toplarla Gönyeli savunmasını zorlayan isimdi. Mishali yabancı oyuncular arasında kaliteli isimlerden biri. Gönyeli’ye attığı golde sıfıra yakın açıdan vurduğu sert şutun golle sonuçlanması kalitesinin ispatı oldu. Sakatlandığı ana kadar takımın en etkili oyuncusu alan Hasan Akkuyu hava topu mücadelesinde burnundan ciddi bir şekilde sakatlanınca maça devam edemedi ve oyundan çıkması ile GG’de bariz bir düşüş başladı. Akkuyu’suz GG’nin hücum gücü %50 düştü. Bu durum Gönyeli için olumlu oldu. Savunmada daha rahat, orta alanda top alıp ileride Kahraman ve Osite ile pozisyon üretmeler başladı. Günün en başarılı 2 ismi Osite ve Kahraman alınan 2-2 beraberlikte büyük rol oynadılar. Kahraman ilk devrede penaltıdan attığı gol, ikinci devrede de Osite’nin pasında attığı golle günün en başarılı ismi oldu. İkinci golde Osite’nin kazandığı top, rakibinden fizik gücü ile kurtulup ceza sahasına girmesi harika bir hücumdu. Buna benzer 2 pozisyon daha izledik ama onlarda sonuca gidilemedi.

Maçın 2. Devresinde orta alanda oyun hakimiyetini kaybeden, kanatları iyi kullanamayan GG, Gönyeli karşısında oyundan çok düştü. Son dakikalarda Turgut Kaan Çoban’ın da ileriye gönderilmesi gol arayışlarını artırdı. Turgut 2 kez girdiği yan topta birini kaleci Mustafa Dağman’a nişanladı. 90+5 de ise golü buldu ve maçın skorunu ilan etti. Takımını yenilgiden kurtardı, Gönyeli’yi ise yıkan adam oldu.

Maçın hakemi Osman Özpaşa ve yardımcıları iyi bir yönetim gösterdiler. Gönyeli lehine verilen penaltı pozisyonunda Osman Özpaşa topa çok yakındı net gördü ve doğru karar verdi.