Kenya’da muhalifler yarın başkent sokaklarına inecek

Devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra seçilmiş hükümeti tanımadığını ilan eden muhalif lider Raila Odinga’nın başını çektiği koalisyon, yarın için Nairobi’de toplanma çağrısı yaptı.

Sesleri tüm dünyaca duyulana kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıklayan Odinga, bir grup muhalif ismin yarın başkanlık sarayına gidip taleplerini yazılı olarak başkana ulaştıracağını söyledi.

Göstericilerin toplanma alanı ise henüz açıklanmadı.

Nairobi polisi, Odinga’ya destek açıklaması yapan üniversite öğrencileri birliklerinin başkanlarını gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı.

Ayrıca, Nairobi Emniyeti, pazartesi günü için planlanan gösterilere izin verilmediğini duyurdu. Polis Şefi Adamson Bungei, gösteri yapmaya kalkanlara ve hukuku çiğneyenlere gerekli karşılığın verileceğini ifade etti.

Geçen haftalarda, hayat pahalılığının sona erdirilmemesi halinde eylemlere başlayacaklarını duyuran Odinga, barışçıl şekilde protesto, boykot, sivil itaatsizlik, grev ve oturma eylemleri yapacaklarını belirtmişti.

Odinga, seçim komisyonunun sunucularına erişim izni verilmesini isteyerek, ağustostaki seçimleri kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.