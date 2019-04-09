NBC fizik öğretmeni Soyel ülkemizi CERN’de temsil ededecek

Necat British College fizik öğretmenlerinden Gözde Soyel 3 Ağustos – 18 Ağustos tarihleri arasında Necat British Kollej’i ve Kıbrıs’ı temsilen CERN’de çalışmalarda bulunacak.

Soyel, dünyanın en büyük ve en güçlü Parçacık Fiziği Araştırma Laboratuarı olan İsviçre’deki CERN laboratuarında çalışmak ve en güçlü parçacık hızlandırıcıyı ve detektörü deneyimlemek için 38 farklı ülkeden seçilen 48 fizikçiden biri oldu.

Tüm Dünyada Büyük Talep Gören Kursa Sadece 48 Fizikçi Seçildi

Bu önemli ayrıcalık hakkında konuşan Soyel “CERN’ deki fizikçi ve mühendisler, Evren nasıl başladı? ve maddenin temel parçacıkları nelerdir? gibi temel sorulara cevap arıyorlar. Birçok ülke tarafından çok talep gören bu kursa katılabilmek çok büyük bir fırsat.” dedi.

Yerin 100m derinliğinde bulunan ve 27km çapındaki dairesel tünele sahip olan Dünyanın en büyük laboratuarında Kozmik Işınlar ve Süpersimetri fiziği ile ilgili deneyler de yapılıyor.