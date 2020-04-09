Kıbrıs

Çavuşoğlu, Gazimağusa’da maske üretimi yapan okulları ziyaret etti

9 Nisan 2020

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla cerrahi maske üretimine başlayan Gazimağusa Meslek Lisesi ile 3D teknolojisi kullanarak siper maske üretimi yapan Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.
Bakanlık açıklamasına göre, ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, dün Lefkoşa’da maske ve kolonya üreten okulları ziyaret ederek bir moral gezisi yaptıklarını belirterek, bugün de “koronavirüsle mücadelede biz de varız” diyen Gazimağusa Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ettiklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarına destek, topluma da moral vermek için seferberlik ilan ettiklerini, gönüllü öğretmenler ile göreve koyulduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Üretilen miktardan ziyade üretme coşkusuna sevdamız vardır” ifadelerini kullandı ve öğretmenlerin üstlendikleri görevle ülkeyi kurtaracaklarına dikkat çekti.

Kolonya ve maskeler yarin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek
Toplumun sağlığı için öğretmenlerle birlikte maske ve kolonya üretimi yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 3D teknolojisi kullanılarak üretilen siper maskeleri ve Atatürk Meslek Lisesi ile Gazimağusa Meslek Lisesi’nde üretilen cerrahi maskeleri yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceklerini söyledi ve üretime devam edeceklerini belirtti.
“Öğretmenler geleceklerine, öğrencilerine ve ülkelerine sahip çıkıyorlar ve bu anlamda çok büyük bir motivasyon yaratıyorlar” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Halkımızdan ve öğretmenimizden umudu kesmememiz gerekiyor. Onlar gerektiği anda sorumluluk aldılar ve bizlere moral verdiler. Geleceği şekillendirmede öğretmen yine aktif, yine aktördür” dedi.



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