EkonomiKıbrıs

“Nakit akışında önemli sorunlar yaşanıyor!”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası gümrüklerde banka onaylı çek talebi ile ilgili açıklamada bulundu

9 Nisan 2020

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), gümrüklerde banka onaylı çek talebi ile ilgili açıklamada bulundu.

KKTO açıklamasında, hükümetin, takasa sunulan ve ilgili hesaplarda karşılığı olmayan çeklerin yeniden takasa sunulması süresini 15 iş gününden 90 güne çıkarma kararı ile piyasadaki bazı aktörlerin rahatladığı, ancak nakit akışında önemli bazı sorunlar yaşandığı kaydedildi.

KTTO açıklaması şöyle devam etti:

“Piyasamız bu zorluklarla mücadele ederken, KKTC halkının başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamakla görevli şirketlerin ithalat işlemleri sırasında Gümrük Müdürlüğü’ne yapacakları ödemeler için banka onaylı ‘good for payment’ nitelikli çeklerin talep edilmesi ise büyük bir çelişkidir ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Devlet alacakları zaten önceliklidir ve devlete verilen bir çekin karşılıksız kalması, ilgili işletme veya kişinin ticari hayatının sona ermesi ile eş anlamlıdır.

Durum bu olduğu halde, devletin ticari faaliyetleri zorlaştırıcı bu uygulaması çok zamansız olmuştur ve derhal geri alınmalıdır.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akıncı: Yerel yönetimlerdeki kesintilerden vazgeçilmeli

Akıncı: Yerel yönetimlerdeki kesintilerden vazgeçilmeli

9 Nisan 2020
Photo of Serinova’nın ölüm nedeni için ileri tetkik yapılacak

Serinova’nın ölüm nedeni için ileri tetkik yapılacak

9 Nisan 2020
Photo of Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji uyardı!

9 Nisan 2020
Photo of 30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

30 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

9 Nisan 2020
Photo of Kuir Kıbrıs Derneği, `Sosyal Hizmet` web seminerini gerçekleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği, `Sosyal Hizmet` web seminerini gerçekleştirdi

9 Nisan 2020
Photo of Elcil: UBP-HP Hükümeti güven vermiyor

Elcil: UBP-HP Hükümeti güven vermiyor

9 Nisan 2020
Photo of 163 KKTC vatandaşı ülkeye geldi

163 KKTC vatandaşı ülkeye geldi

9 Nisan 2020
Photo of Hayatta kalma savaşı

Hayatta kalma savaşı

9 Nisan 2020
Photo of Gürcafer: İş yerlerinin açılması konusunda son söz bilim insanlarının olmalı

Gürcafer: İş yerlerinin açılması konusunda son söz bilim insanlarının olmalı

8 Nisan 2020
Photo of Kasti hasar ve rahatsızlık

Kasti hasar ve rahatsızlık

8 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı