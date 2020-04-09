Yalan haber yapanlara isyan etti

Lefke sakinlerinden Yüksel Mor Akçatepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ülkemizin ve halkımızın bu zor günlerinde önemli bir konuya dikkat çekti. Annesi hakkında çıkan asılsız haber isyan eden Akçatepe, tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

İşte o açıklama:

Allah bizi böyle birşeyle sınıyor Allahtan gelen herşey kabulümüz klavye kahramanları lütfen hattinizi bilin evet annem şuan karantinada ama bu hastalığa uyan hic bir şikâyeti yok gayet iyi karşınızdakini kınarken ki bizim kınanacak hiç birşeyimiz yok önce kendinize batırın iğneyi sonra karşınızdakini yargilayin ne belli sizin bu hastalığı taşımadığıniz herkes bir silkinsin ve kendine baksin yapılan hiçbir haber doğru deildir inanmak isteyen devam etsin …..