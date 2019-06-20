Natura projesine yoğun ilgi

Yenilikçi ve konut sektörüne öncülük eden lider bir kurum olma vizyonu ve 33 yıllık deneyimi ile kişiye özel yaşam alanları yaratan Kıbrıs Developments’in, ödüllü projeleri Milos Park Homes ve Kıbrıs Town Houses’dan sonra yeni bir prestij proje yaratma misyonu ile satışa sunduğu “Natura” projesi yoğun ilgi görüyor.

Türkiye İş Bankası natamam konut kredisi ile desteklenen ve lansman dönemine hızlı bir giriş yapan projenin %20’si satılmış bulunuyor.

Natura’da 8’i müstakil villa, 60 tanesi de yarı müstakil daire olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Tek yatak odalıdan 3 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra Natura’da, iç mekan tasarımlarında da modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneği de mevcut. Kıbrıs Developments’ın yapı kalitesi ve içerisinde barındırdığı olanaklarla birlikte bugüne kadar yapmış olduğu en nitelikli proje olan Natura 79 bin GBP’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Projede ayda 709 GBP’den başlayan taksitlerle müşteriler kişiye özel ödeme planı esnekliğiyle ev sahibi olabilecekler. Proje, ayrıca yatırımcılarına özel hazırlanan kira garantili programlarla da 10 yılda yaptıkları yatırımın geri dönmesini sağlıyor.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, projeye özellikle yabancı pazarlardan büyük ilgi olduğundan bahsederek başlıca pazarların Almanya, İsveç, Norveç ve Türkiye olduğunu belirtti. Natura’nın çok özel bir proje olduğunu ve hem oturmak, hem de yatırım amaçlı değerlendirmeye müsait olduğunu söyleyen Özbirim, projenin bölgeye de değer katacağını ve Kıbrıs Developments’in imza projelerinden biri olacağını vurguladı.

Natura’nın en güzel hikayeleri Akdeniz’in doğasında saklı

Alsancak Park’a komşu olması nedeniyle ismini doğadan alan Natura’nın eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, Beşparmak Dağları’ndaki kayaların renk tonlarının cephelerde kullanılması, açık alanları ve pergolaları ile oluşturulmuş tüm hikayeleri, altın kumlu plajlara yürüme mesafesindeki yakınlığıyla Kıbrıs’ın özüyle organik bir bağa sahip olması projeyi daha da özel ve anlamlı yapıyor.

Kıbrıs Developments’ta sürdürülebilirlik en önemli yapı taşlarından

Kıbrıs’ın ilk ve tek yeşil bina ödülüne sahip Kıbrıs Town Houses projesinde uygulanan BREEAM sertifikasyon sürecinde edinilmiş teknik know-how ve tecrübe ile birlikte tüm bilgileri Natura projesine aktaran Kıbrıs Developments, Natura projesinde de sürdürülebilirliği ön planda tutarak %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu elde edilen sürdürülebilir bir yapı yaratıyor. Kıbrıs Developments, Natura projesi ile çevre dostu yeşil binaları yaşam alanları haline getirmeyi hedefliyor.

Natura Cyprus projesinden detaylar

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde ve Kıbrıs Town Houses projesine komşu olarak Alsancak Park’ın hemen yanındaki konumuyla, dağ, deniz, orman ve gökyüzü dörtlüsünün en yakın dostu olmaya aday. Akdeniz’in mimarisinin ve cömert doğasının en güzel örneklerinden ilham alınarak geliştirilen Natura evlerinin etrafından ayrışmayacak kadar doğal olması, dış mekanlarda vakit geçirmeyi de daha zevkli kılacak şekilde tasarlandı. Sosyal alanlar, balkonlar, bahçeler ve panoromik manzaralı teraslar ile birlikte bölgedeki güçlü doğa elementleri ile kurulacak bağın daha güçlü olması hedeflendi.

Natura projesi lokasyon olarak Kıbrıs Town Houses ile aynı avantajlara sahip. İki projenin kesişim noktasında Köy Meydanı ve son zamanların popüler mekanlarından biri haline gelen Gave bulunuyor. Ayrıca Alsancak Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Natura’dan Alsancak Park’a bir kamu yolu geçiyor olacak. Site sakinleri araçla değil yürüyerek parka, parktan sonrada halk plajına geçiş sağlayabilecek. Proje aynı zamanda şehre 9 kilometre, tüm temel faaliyetlere 10 dakikalık kısa yürüyüş, 5 dakikalık araç sürüş mesafesinde bulunuyor. Natura projesinde zengin sosyal aktivite imkanları arasında SPA, spor salonu, vitamin bar, jakuzi, çocuk yüzme havuzları ve yetişkin havuzu da bulunuyor.