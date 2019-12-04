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NATO’nun Londra Deklarasyonu yayımlandı

4 Aralık 2019
NATO

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Londra Deklarasyonu’nun devamında şu ifadeler yer aldı:

“Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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