NATO’nun Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Londra Deklarasyonu’nun devamında şu ifadeler yer aldı:

“Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.”