Teknoloji

Bu araç hem havada hem karada gidiyor

4 Aralık 2019
Pal-V

Hem havada hem karada gidebilen uçan otomobil satışa çıktı. PAL-V isimli araç için belirlenen fiyat ise 599 bin dolar.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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