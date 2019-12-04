Bu araç hem havada hem karada gidiyor

Hem havada hem karada gidebilen u\u00e7an otomobil sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. PAL-V isimli ara\u00e7 i\u00e7in belirlenen fiyat ise 599 bin dolar.\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n seri \u00fcretime ge\u00e7ilen ilk u\u00e7an otomobili Amerika'n\u0131n Miami kentinde tan\u0131t\u0131ld\u0131. PAL-V isimli arac\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131kan \u00f6zelli\u011fi ise hem karada hem de havada seyahat edebilmesi.\r\n\r\n\u00d6n sipari\u015fe a\u00e7\u0131lan modelin fiyat\u0131 599 bin dolar olarak belirlendi. \u0130lk teslimat\u0131n ise 2021 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nPAL-V'yi kullanmak isteyen ki\u015filerin hem ehliyete hem de u\u00e7u\u015f lisans\u0131na sahip olmas\u0131 gerekiyor. 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli u\u00e7an otomobil, yerdeyken maksimum 160 kilometre h\u0131za ula\u015f\u0131yor.\r\n\r\nPAL V'nin 0'dan 100'e \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in gerek duydu\u011fu s\u00fcre 8 saniye. 10 dakika i\u00e7inde bit otomobilden u\u00e7an araca d\u00f6n\u00fc\u015fen PAL-V'nin havaland\u0131\u011f\u0131nda ula\u015fabildi\u011fi en y\u00fcksek h\u0131z ise 320 kilometre.\r\n\r\n600 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki arac\u0131n kalk\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in 164 metre uzunlu\u011funda ve 30 metre geni\u015fli\u011finde bir pist gerekiyor. Arac\u0131 \u00fcreten Hollandal\u0131 firma \u015fu ana kadar 70 \u00f6n sipari\u015f ald\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n