NASA’ya yaşanabilir gezegen önerisi: “James Webb Teleskobu için harika bir hedef”

NASA’nın yenilikçi James Webb Teleskobu, bu yaz bilimsel operasyonlara resmen başlamaya hazırlanıyor.

Bu arada bilim insanları teleskop için şimdiden bir hedef belirledi.

Kanadanın önde gelen astronotlarından Chris Hadfield, Kepler-442b adlı gezegenin James Webb Teleskobu için uygun bir hedef olacağını söyledi.

Dünya’dan yaklaşık 1200 ışıkyılı uzaktaki Lyra takımyıldızında yer alan Kepler-442b, kendi yıldız sisteminin yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.

2015’te hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal’da yayımlanan bir araştırmada Kepler-442b’nin yüzeyinde sıvı halde su bulma ihtimallerinin yüksek olduğunu savunmuştu.

Hatta araştırmacılar, bu ötegezegenin Dünya’dan daha yaşanabilir koşullara sahip olduğunu öne sürmüştü.

Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer almıştı:

Kepler ve K2 gezegenlerini yaşanabilirlik açısından sıraladık. Birçoğunun yerleşime Dünya’dan daha uygun olduğunu gördük.

Hadfield buradan hareketle Kepler-442b’nin yenilikçi teleskopla incelenmesi fikrini ortaya attı.

Astronot, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide şöyle yazdı:

NASA’nın Webb teleskobunun göz atması için harika bir gezegen.

Kepler 442b’nin Dünya boyutuna yakın bir ötegezegen olduğu düşünülüyor. Gökbilimcilere göre, “süper Dünya” diye sınıflandırılan bu gezegenin kütlesi ve yarıçapı Dünya’dan daha büyük, ancak buz devleri Uranüs ve Neptün’ünkinden daha küçük.

Yüzeyinde yaşamı destekleyebilecek yeterli ışığı aldığı öne sürülen ve kayalık bir gezegen olduğu tahmin edilen Kepler 442b, yıldızın etrafındaki dönüşünü 112 günde tamamlıyor.

Yenilikçi teleskop, evrende geriye bakacak

Yaklaşık 10 milyar dolarlık gözlem aracı, birbirinden epey farklı ötegezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya’nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

Gelmiş geçmiş en güçlü teleskop diye nitelenen teleskobun bir diğer amacı da yıldızların evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Kızılötesi ışıkta gözlem yapan araç, bir zaman makinesi görevi görecek.

Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın Dünya’ya ulaşma süresi uzadığı için “zamanda geriye bakma” imkanı yakalıyor.

NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teleskobu 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü.

Independent Türkçe, Futurism, Space

Derleyen: Çağla Üren