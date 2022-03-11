Köpeklerin, hastaların ağrılarını azalttığı tespit edildi

Bunun ardından 97 hasta, terapi köpekleriyle 10 dakika boyunca vakti geçirdi. 101 hastaysa köpeklerle hiç temas kurmadı.

Hastalar daha sonra ağrı düzeylerini tekrar derecelendirdi. Köpeklerle vakit geçiren kişilerin yaklaşık yarısı, ağrılarının azaldığını bildirdi.

Grubun yüzde 43’ü anksiyetelerinin, yüzde 46’sı depresyonlarının azaldığını bildirdi. Bu kişilerin yüzde 41’i daha iyi hissettiklerini belirtti.

Saygın bilim yayını PLOS ONE’da dün yayımlanan çalışmanın başyazarı Colleen Dell, “Evcil hayvanların sağlımızın farklı şekillerde önemli bir parçası olduğunu gösteren araştırmalar var” dedi:

Bizi motive ediyorlar ve ayağa kaldırıyorlar.

Dell, çalışmaları sayesinde terapi köpeklerinin tıbbi açıdan yararlı olup olmadığının tartışılmasının bir kenara bırakılmasını umduğunu ifade etti. Dr. Dell, terapi köpeklerinden daha iyi nasıl yararlanılabileceğinin düşünülmesini istiyor.

Araştırmada yer almayan epidemiyolog Jessica Chubak, “Terapi köpekleri hakkında öğrenilmesi gereken daha çok şey var” diye konuştu:

Çalışmanın bulguları umut verici. Terapi köpeklerinin acil servisteki etkilerine ilişkin bilgilerimiz epey sınırlı. Dolayısıyla daha fazla araştırma yapmak özellikle önemli.

Mike MacFadden adlı hemşire de acil serviste terapi köpeklerinin kullanımını olumlu yaklaştığını söyledi:

Bir terapi köpeğinin varlığı sadece hastayı desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda sağlıkçıları da rahatlattığını düşünüyorum.

Independent Türkçe, CNN International, Irish Examiner

Derleyen: Uğurcan Yıldız