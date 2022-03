Google hava saldırısı uyarısı özelliğini Ukrayna’da kullanıma sundu

Amerikan teknoloji şirketi Google, Ukrayna’daki Android kullanıcılarına hava saldırısı uyarısı göndereceğini duyurdu. Şirketin 10 Mart’taki açıklamasına göre Ukraynalılar hava saldırısı gerçekleşmeden önce telefonlarından sinyal alacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat düzenlemesinden bu yana Google, Moskova’ya karşı bir dizi hamle yaptı. Rus devlet medyasının uygulamaları Google Play’den kaldırıldı ve Google reklamları Rusya’da durduruldu.

Şirket uyarı sisteminin kurulması için Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trajik bir şekilde Ukrayna’daki milyonlarca kişi artık güvenlik için hava saldırısı uyarılarına güveniyor.

Google’ın geliştirdiği işletim sistemi Android’in mühendislik departmanının başkan yardımcısı Dave Burke, Android’in göndereceği sinyallerin Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayandığını ve uygulamanın deprem için oluşturulmuş bir başka sistemden uyarlanacağını söyledi.

Повітряна тривога (Ukrainian Alarm) uygulamasının, Ukrayna’daki kullanıcılar için Play Store’da öne çıkarıldığı belirtildi.

Burke yeni uyarı sisteminin 10 Mart’ta uygulanmaya başladığını ve ileriki günlerde Ukrayna’daki tüm Android kullanıcıları için kapsamının genişletileceğini söyledi.

Google ayrıca Polonya’daki yatırımları kapsamında şirketin savaştan etkilenenlere yardım ve destek sağlamak için kaynaklarını kullanacağını da duyurdu.

Independent Türkçe, The Verge, We Got This Covered

Derleyen: Esra Güngör