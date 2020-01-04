NASA’nın yeni gezegenleri araştıran uzay aracıyla bağlantısı kesildi

NASA, “ASTERIA” isimli uydusuyla 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana iletişim kuramadığını açıkladı. Uzayda yeni gezegenleri araştıran araçla iletişim denemesi mart ayına kadar devam edecek.

NASA’nın görünmeyen gezegenleri araştırmak için kullandığı bir uzay aracı sonsuza kadar kaybolmuş olabilir. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri (ötegezegenler) gözlemlemek için kullanılan çanta büyüklüğündeki ‘ASTERIA’ uzay aracı ile iletişim kaybedildi.

ASTERIA ile olan iletişim 5 Aralık 2019 tarihinde kabolurken NASA uzay aracına önümüzdeki Mart ayına kadar ulaşmayı denemeye devam edeceğini açıkladı. ASTERIA program yöneticisi Lorraine Fesq, uzay aracının üç aylık ilk döneminde ve iki yıla yaklaşan genişletilmiş misyonunda önemli sonuçlar elde ettiğini kaydetti.

Fesq, uyduyla iletişimi kaybetmekten dolayı üzüntü duyduklarını, ancak kübik uydu ile başardıklarından heyecan duyduklarını sözlerine ekledi. Kübik uydu (CubeSat) adı verilen uzay aracı, 2017 yılından bu yana NASA’ya veri gönderiyordu. Ana görevini 2018 yılının Şubat ayında bitiren ASTERIA, o tarihten beri üç görev daha yaptı. Küçük uzay teleskobu, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesine yerleştirilmişti.

Uzayda gezegenleri arama görevi dışında ASTERIA, kübik uyduları yapay zeka kullanarak daha özerk hale getirmenin yollarının araştırıldığı bir platform olarak da kullanılıyordu. NASA’nın açıkadığına göre, ASTERIA kübik uydular yoluyla daha küçük ve daha ucuz uyduların kullanılmasına zemin hazırlıyordu. Bunun yanı sıra, Transiting Exoplanet Satellite Survey (TESS) gibi daha büyük teleskoplar için de tamamlayıcı olabileceği düşünülüyordu. Bilim insanları hâlâ ASTERIA’dan gelen verileri inceleyerek mini teleskobun güneş sistemimizden uzakta yeni dünyalar keşfedip keşfetmediğini araştırıyor.

NASA’nın ‘gezegen avcısı’ olarak bilinen TESS, taradığı bütün uzayın yüzde 85’ini görüntülemesini sağlayacak 4 kamerayla donatılmış durumda. Bu kameralar uzayı 26 parçaya ayırarak görüntüleyecek. TESS, 300 ışık yılından daha yakındaki güneş sistemi dışındaki gezegenlerin yörüngesinde olduğu yıldızları araştırıyor. ASTERIA, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin keşfinin kübik uydular aracılığıyla da yapılabileceğini göstermesi açısından önemli sayılıyor.