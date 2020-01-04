Erhürman Mağusa Belediye Pazarını ziyaret etti

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Mağusa Belediye Pazarı’nı ziyaret etti.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mağusa Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve parti yöneticileri eşlik etti.

Belediye pazarındaki esnafla bir araya gelen Erhürman, yurttaşların yeni yılını kutladı.

Erhürman, Mağusa Belediye Pazarı’nın ardından bölgedeki esnafı ve terminal bölgesini de ziyaret etti.