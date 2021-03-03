NASA’nın uzay aracı Perseverance, Mars’tan detaylı yeni görüntüler gönderdi

Bu görüntüde uzay aracının gövdesini ve gezegendeki kimyasal maddeleri tespit etmede kullandığı kol üzerindeki PIXL cihazını görüyoruz.

Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekilmiş. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.

PIXL cihazındaki kamera da kayaların ve toprağın yapısını incelemeye yarayacak görüntüler kaydediyor.

Yakın çekime ayarlanabilen Mastcam-Z ile çekilmiş Mars’ın ilk 360 derecelik panorama görüntü. Bunu oluşturmak için, tek tek çekilmiş 142 görüntü Dünya’da birleştirildi.

Rüzgarın etkisiyle yontulmuş kayanın panorama görüntüsü, uzay aracındaki kamera sistemi ile pek çok detay içeren görüntülerin elde edilebileceğini gösteriyor. Bu kayaya “liman foku” adı verilmiş.

Mastcam-Z’nin sol kamerası ile çekilmiş bir görüntü. Sağ ve sol kameralar yan yana bulunuyor ve aynı yöne bakıyor. Böylece insan gözünün görüş alanı ile uyumlu stereo görüntü elde edilebiliyor.

Aynı kameranın önceki görüntüden iki gün önce çektiği bu görüntü, Perseverance’ın Mars’taki ikinci haftasında elde edilen görüntüler arasından halk oylaması ile “haftanın fotoğrafı” seçildi.

Mastcam-Z’nin “sağ gözü” ile çekilmiş bu yakın görüntü, Jezero’daki eski bir delta ve muhtemelen zaman içinde erozyon nedeniyle ana yapıdan ayrışmış durumda. Mars’ta eski yaşam izlerini bulma arayışında deltadaki tortu katmanları önemli bir işlev görecek.

Uzay aracının gönderdiği ilk görüntüler iniş öncesinden. Burada Perseverance üç naylon ip ve bir “göbek bağı” ile iniş halinde. Tekerlekleri yere değdiğinde bu ipler otomatik olarak kesiliyor.

Bu görüntü de iniş sırasında çekilmişti. Aracın yerden yüksekliği 11 km iken süpersonik paraşüt açılarak inişin yavaşlaması sağlanmıştı.

Yere inişe saniyeler kala Mars’ın yüzeyinden görüntü. Yüzeydeki toprağın inişin etkisiyle savrulduğu görülüyor.

İniş sırasında Jezero Krateri’nden bir başka görüntü. Uzay aracı bu alanın ortasının hafif solunda kalan noktaya indi. Kraterde milyarlarca yıl önce bir göl olduğu düşünülüyor. Sağdaki yükselti, burada göle akan eski bir nehrin yarattığı deltanın kalıntısı. Bu deltadan alınacak kaya ve toprak örnekleri tüplere konularak yere bırakılacak. Daha ileri tarihlerde Mars’a inecek bir araç da onları toplayıp Dünya’ya getirecek.