NASA’nın şifreli paylaşımı heyecan ve korku yarattı

Gizemli paylaşımın, “uzayın derinliklerinden gelen tekinsiz” yeni seslere yönelik alışılmadık bir duyuru olduğu ortaya çıktı.

NASA, hesabından paylaştığı şifreli bir tweetle heyecan ve korku uyandırdı.

“Hişt… Ah.. Bunu… duyan oldu mu?” diye yazılan paylaşım, on milyonlarca takipçisi arasında spekülasyon ve endişe fırtınası yarattı.

Daha sonra, hesabın sadece “Güneş Sistemi’nin tekinsiz seslerini” içeren yeni bir Soundcloud çalma listesini tanıttığı ortaya çıktı.

Ancak gizem çözülmeden önce bu sıradışı gönderi, takipçiler arasında uzay ajansının önemli haberler duyurduğu spekülasyonuna ve 2020’de bunun muhtemelen olumsuz bir şey olduğu yorumlarına yol açtı.

Gönderi aynı zamanda ilgili ve resmi NASA hesaplarından yapılan diğer paylaşımların da artmasına neden oldu.

NASA Earth hesabından yapılan paylaşımda, “Hımmm… Buradan, evden gelen bir sürü gıcırtı ve uzaktan gelen çatırtılar duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

NASA Solar System hesabı ise “Galaksiler arası, gezegensel bir ses miydi? Yüksek ve titreşimli bir sesse, Jüpiter’i sorumlu tutarız…” paylaşımında bulundu. –

Mars Insight aracı için açılan hesabın tweet’indeyse, “Kulağa biraz ürkütücü ve başka dünyaya ait bir şey gibi geliyordu… şimdiye kadar duyduğum hiçbir şeye benzemiyordu…” ifadeleri yer aldı.

Chandra X-Ray Gözlemevi hesabı da, “Verilerime ve hesaplamalarıma göre gerçekten sesler duyuyorum” diye yazdı.

Sonrasında, resmi Soundcloud Twitter hesabı, oynatma listesinin bağlantısını paylaştı.

Sayfadan yayımlanan açıklamada, “Evrenimizin gıcırdama, çatırdama ve kıkırdama seslerini daha önce duydunuz. Uzay aracımızdan alınan verileri kullanan bilim insanlarımız, Cadılar Bayramı için uzayın derinliklerinden gelen tekinsiz YENİ sesleri tam zamanında bir araya getirdi” dendi.

Evrenimizden gelen, en korkunç yaratıkları bile korkutacak yeni “inlemeler” ve “ıslıklarla” dolu çalma listemizi dinleyin.

Şifreli tweet, NASA’nın geçen hafta Ay’daki yeni keşifler hakkında bir açıklama yapacağına dair benzer bir gizemli duyurusunu takip etti. Bu duyuru da Twitter kullanıcıları arasında spekülasyon fırtınası yaratmıştı.

Uzay ajansı Pazartesi günü bu yeni bulguları açıklamıştı. Bulgular, Ay’daki su arayışında yaşanan bir atılımı gösteren gözlemleri detaylandırıyor.