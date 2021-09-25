Uzay

NASA’nın InSight aracı Mars’ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

25 Eylül 2021
nasa mars





Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA InSight arazi aracı, şimdiye kadar meydana gelen en şiddetli Mars depremlerinden üçünü tespit etti. Yeni bulgular bilim insanların Mars’ın iç kısımlarının yapısını daha iyi anlamalarını sağladı.





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25 Eylül 2021


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