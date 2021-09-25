NASA’nın InSight aracı Mars’ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

Amerikan Uzay ve Havac\u0131l\u0131k Dairesi\u2019nin (NASA InSight arazi arac\u0131, \u015fimdiye kadar meydana gelen en \u015fiddetli Mars depremlerinden \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fc tespit etti. Yeni bulgular bilim insanlar\u0131n Mars'\u0131n i\u00e7 k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131 daha iyi anlamalar\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAmerikan Uzay ve Havac\u0131l\u0131k Dairesi (NASA) InSight uzay arac\u0131n\u0131n Mars'ta\u00a0 25 A\u011fustos'ta 4,2 ve 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde iki deprem kaydetti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6NCEK\u0130 DEPREMDEN BE\u015e KAT DAHA G\u00dc\u00c7L\u00dc\r\nNASA yetkilileri, uzay arac\u0131n\u0131n 18 Eyl\u00fcl'de yakla\u015f\u0131k 90 dakika s\u00fcren 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem daha tespit etti\u011fini s\u00f6yledi. InSight taraf\u0131ndan 2019'da kaydedilen \u00f6nceki rekorun 3,7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeydi ve son depremden yakla\u015f\u0131k be\u015f kat daha zay\u0131ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, InSight\u00a0 Kas\u0131m 2018'de K\u0131z\u0131l Gezegen\u2019in jeolojik yap\u0131s\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rma g\u00f6reviyle Mars ekvatorunun yak\u0131n\u0131na indi. G\u00fcne\u015f enerjisiyle \u00e7al\u0131\u015fan arazi arac\u0131ndaki ba\u015fl\u0131ca ara\u015ft\u0131rma ekipman\u0131, oyuk a\u00e7an bir \u0131s\u0131 sondas\u0131 ve a\u015f\u0131r\u0131 duyarl\u0131 bir sismograflara sahip.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, InSight\u2019ta yer alan sismograflar\u0131n\u00a0 bug\u00fcne kadar y\u00fczlerce Mars depremini kaydederek ve tan\u0131mlayarak son derece yararl\u0131 oldu\u011funu kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMARS'IN \u0130\u00c7 YAPISININ ANLA\u015eILMASINI SA\u011eLADI\r\nInSight ekibi, son sars\u0131nt\u0131lar\u0131n analizi sayesinde Mars \u00e7ekirde\u011finin ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir haritas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmay\u0131 ba\u015fard\u0131. Uzay arac\u0131n\u0131n bulgular\u0131, Mars'\u0131n beklenmedik \u015fekilde b\u00fcy\u00fck bir \u00e7ekirde\u011fe ve ince bir kabu\u011fa sahip oldu\u011funu g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, NASA yetkilileri, 18 Eyl\u00fcl\u2019de meydana gelen 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin arazi arac\u0131n\u0131n \u015fimdiye kadar tespit etti\u011fi en b\u00fcy\u00fck sars\u0131nt\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDeprem, \u015fimdiye kadar g\u00f6zlemlenen t\u00fcm g\u00fc\u00e7l\u00fc depremlerin neredeyse tamam\u0131n\u0131 olu\u015fturan, lavlar\u0131n sadece birka\u00e7 milyon y\u0131l \u00f6nce akm\u0131\u015f olabilece\u011fi\u00a0 Cerberus Fossae b\u00f6lgesinden bin 600 kilometre uzakl\u0131kta meydana geldi\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan, 25 A\u011fustos'ta meydana gelen 4.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin merkez \u00fcss\u00fc hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n