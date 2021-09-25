Bağımsızlık İttifakı’ndan Anastasiadis’in sözlerine tepki

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu yaptığı konuşmada ‘Türkiye Kıbrıs’ı istila etmiş ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının %37’sinin Türk askeri işgali altında” olduğu yönündeki açıklamasını İttifak olarak şiddetle protesto ettiklerini ve Anastasiadis’i müfteri ilan ettiklerini bildirdi.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hak ve yetkisinin olamayacağı gibi ortaklardan birinin bulunmadığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına da konuşmasını ve temsiliyetini şiddetle ret ve protesto ettiklerini kaydetti.

Işık ayrıca, “sözde federasyon antlaşması yapılmasında ısrarla direten başta BM ve AB’nin gerçeklerden uzak çözümsüzlük tezlerinin amacının Rumları Kıbrıs’ın meşru hükümeti olarak kabul ettirme süreci olduğu” görüşünü dile getirdi