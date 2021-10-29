NASA “uzaydaki Godzilla’yı” görüntüledi

Spitzer Uzay Teleskobu’nun kaydettiği nebula görüntülerini inceleyen NASA araştırmacısı Robert Hurt, Japonya menşeli fantastik canavar Godzilla’yı andıran bir yapıyı fark etti.

Nebulalar, Güneş’ten daha büyük bir yıldızın yaşamının son evrelerine gelmesi ve içeriğini uzaya savurmasıyla meydana geliyor. Bulutsu diye de bilinen bu yapılar toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşuyor.

2020’de ıskartaya çıkarılan Spitzer Uzay Teleskobu’nun verilerini inceleyen araştırmacı, işte bu yapıları analiz ettiği sırada “uzayın Godzillasını” buldu.

Ünlü canavarı anımsatan bulutsunun görüntüsünde gözleri andıran parlak noktalar ve büyük bir ağıza benzeyen tuhaf şekiller yer alıyordu.

Bu tuhaf benzerliği fark eden gökbilimci Hurt, “Aslında bir canavar aramıyordum” diye konuştu.

“Daha önce birçok kez göz attığım ama yakınlaştırıp da dikkatle incelemediğim bir bölgeye tesadüfen baktım” diyen Hurt, sözlerini şöyle sürdürdü: