NASA, Mars’taki ilk helikopterin ne zaman uçacağını açıkladı

NASA, Kızıl Gezegen’e gönderdiği ilk helikopterin ne zaman havalanacağını açıkladı. Uzay ajansına göre Dünya dışında bir gezegende yapılacak ilk helikopter uçuşuna yalnızca iki hafta var.

Ingenuity isimli 1,8 kilogramlık helikopter, Mars’taki yeni uzay aracı Perseverance’ın karnındaki bölmesinde 18 Şubat 2021’de Jezero Krateri’ne ulaşmıştı.

NASA’nın açıklamasında helikopterin kısa bir süre sonra Perseverance’tan ayrılacağı ve ilk uçuş denemesine başlayacağı ifade edildi.

8 Nisan’da gerçekleşeceği açıklanan bu deneme, bir helikopterin Dünya dışında bir gezegendeki ilk uçuşu olacak.

Uçuşlar başarıyla tamamlanırsa NASA, gelecekte Mars’a yapılacak diğer keşif görevlerinde bu tür hava araçlarına daha çok yer verecek. Bilim insanları, Ingenuity’nin uçuş denemelerinden gelecek bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirecek.

Bu helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde astronotlar için küçük yükleri taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleme görevlerini yerine getirecek.

İşte bu hedef doğrultusunda yapılacak uçuş denemesi, her şeyin planlandığı gibi gittiği durumda Ingenuity’nin Mars’taki 31 günlük programı boyunca gerçekleştireceği 5 uçuştan ilki olacak.

NASA’nın Gezegen Bilimi Bölümü’nün yöneticisi Lori Glaze, “Minik helikopterimizin Mars yüzeyinde nasıl çalışacağını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi ve ekledi:

Dünyanın dört bir yanındaki yurttaşların 31 günlük bu heyecan verici gösteride bize katılmaya istek duyduğunu biliyoruz.

Öte yandan Ingenuity’nin havalanması için Perseverance’a zorlu görevler düşüyor. Zira helikopter hala Perseverance’ın karnındaki bölmede usulca bekliyor ve hava aracını Mars’ın kırmızı toprağına bırakmak 6 günlük karmaşık bir sürecin tamamlanmasını gerektiriyor.

Perseverance, helikopteri iniş sırasında koruyan kalkanı yere bıraktığını 21 Mart’ta duyurmuştu. Bu hamle helikopteri havalandırma çalışmalarının başladığı anlamına geliyordu.

Uzay aracı şimdi Ingenuity’nin uçuşa geçmesi için seçilen alana doğru yola çıktı. Yaklaşık 6 gün içinde, araştırma ekipleri her şeyin yolunda gidip gitmediğine karar verecek ve bunun sonucunda helikopteri yere indirecek mekanizma devreye girecek.

Helikopterin ayakları yere bastıktan sonra ise Perseverance’ın hareket ederek Ingenuity’nin üzerinden çekilmesi gerekiyor. Bunun ardından helikopterin Güneş panelleri devreye girecek ve 30 Mars saati içinde uçuş programına başlanabilecek.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan ve Ingenuity projesinin yöneticilerinden Farah Alibay, “Konuşlandırma süreci başladığında geri dönüşü yok” diye konuştu: