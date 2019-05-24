NASA Mars 2020 projesi: Türkiye’den rekor başvuru

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2020’deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mars 2020 bileti için en çok başvuru Türkiye’den yapıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çok konuşulacak bir programa start verdi. 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, isteyenlerin adını Mars‘a gönderecek.

‘İsmini Mars’a Gönder’ projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci sırada. Türkiye’den yapılan başvurular TSİ 10:50 1 milyon 250 bini aşmış durumda.

Türkiye’dan yapılan başvurular bu sayede en yakın rakibinin yaklaşık 3 katı seviyeye ulaşmış oldu.

İlk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise şöyle…

ABD: 429.626

Hindistan: 402.234

Meksika: 93.971

Tayland: 84.774

Çin: 68.112

İngiltere: 58.828

Suudi Arabistan: 54.801

İtalya: 53.737

MARS BİLETİ NASIL ALINIR?

NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı NASA’nın Mars projesine ait sayfadan ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.