NASA, Jüpiter yörüngesindeki “Truvalıların” peşinde

NASA, Jüpiter’in yörüngesindeki, Truvalılar diye bilinen asteroit kuşağını keşfetmeye hazırlanıyor. Bu yıl fırlatılması plananan Lucy isimli uzay aracı, bu asteroitleri inceleyerek Güneş Sistemi’nin oluşumuna ve Dünya’daki yaşamın kökenine dair önemli ipuçları arayacak.

Uzay aracı ismini Etiyopya’da bulunan ve insanın en eski atası olduğu anlaşılan primat fosilinden alıyor. Görevin, tıpkı fosilin insan evriminin aydınlatılmasına katkı sunması gibi, Güneş Sistemi’nin evrim sürecini aydınlatacağı umuluyor.

Lucy, NASA’nın Keşif programının bir parçası olarak Ocak 2017’de onaylandı. Bundan bir yıl sonra uzay aracı için resmi bir program oluşturuldu ve 7 asteroidi keşfetme hedefi kondu.

NASA’nın aktardığına göre Lucy, 14 metrelik boyutuyla 4 katlı bir binadan daha geniş bir alanı kapsıyor. Ancak bu alanın büyük kısmını uzay aracına enerji sağlayacak güneş panelleri oluşturuyor.

Uzay aracı ayrıca incelenecek asteroitlerinin yüzey sıcaklıklarını ölçebilen ve kimyasal bileşimlerini analiz edebilen bir cihaz, iki yüksek çözünürlüklü kamera ve organik malzemelerle mineralleri incelemek için kızılötesi ışık yayan bir cihaz taşıyacak.

Uzay aracının Ekim 2021’de Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden Atlas V 401 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Bu fırlatmayla birlikte 12 yıllık görevine başlayacak araç, yaklaşık 148 milyon dolara mal oldu.

Truva asteroitleri neden önemli?

Lucy’nin ulaşmayı hedeflediği Truva asteroitlerinin, Güneşi ve gezegenlerini oluşturan ilkel diskin kalıntıları olduğu düşünülüyor. Ayrıca Güneş Sistemi’nin yeni oluştuğu dönemde Jüpiter’in kütle çekim kuvvetine yakalandığı tahmin ediliyor.

Uzay aracı, ismini Yunan mitolojisindeki Truva Savaşı’nın ünlü figürlerinden alan göktaşlarının ziyaret edildiği ilk görev olacak ve kuşaktaki ilk asteroidin yanından 2025’te geçecek. Bu asteroide insan atası Lucy’yi keşfeden paleontoloğun ismi verildi: 52246 Donaldjohanson.

Lucy’nin inceleyeceği gök cisimleri arasında Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair izler barındırdığı tahmin edilen C-tipi, D-tipi ve P-tipi asteroitler yer alıyor. Görevde iki C tipi asteroit bulunuyor: Donaldjohanson ve ismini Truvalılardan alan Eurybates.