NASA, Curiosity Uzay Aracının Nefes Kesen Yeni Selfie Fotoğrafını Paylaştı

NASA, Curiosity uzay aracının Mars’taki keşfinden bir selfie fotoğrafı yayınladı. Curiosity’nin yeni fotoğrafında Mars’taki ilerleyişine dair yeni detaylar dikkat çekiyor.

NASA, Curiosity uzay aracının Mars’taki keşfinden daha önce görülmemiş yeni bir selfie yayınladı. Sunulan görüntü, uzay aracının gönderilme anını anmak için oluşturuldu ve birbirine eklenmiş 57 ayrı resimden oluşuyor.

Curiosity aracının Mars üzerinde yaptığı deneyler, bilim insanlarının milyarlarca yıl önce gezegende yaşamın olup olmadığınıanlamalarına yardımcı olabilir. Böylece Mars’ın yaşanabilir bir yer olup olmadığı noktasında önemli bulgular elde etmeyi başarabilirler.

NASA, Curiosity’den Mars’ın Glen Etive bölgesinde bir kimya deneyi yapmasını kez istedi ve araç sadece ikinci denemesinde deneyi tamamladı. Aşağıdaki resimde gezgin aracın zeminde açtığı iki küçük deliğigörebilirsiniz. Bunlardan sağdaki Glen Etive 1 ve soldaki Glen Etive 2 olarak adlandırılıyor. Keşif aracı delikleri açıp içerideki maddeleri toz haline getirerek, gövdesinde taşıdığı portatif bir laboratuvara bırakıyor.

Fotoğraf aynı zamanda Curiosity’nin ne kadar yol katettiğini de gösteriyor. Aracın yaklaşık 300 metre arkasında 1 yıl önce ayrıldığı Vera Rubin Sırtı ve daha da ilerisinde zamanının çoğunu keşfetmek için harcadığı Gale Krateri görülebiliyor. Ayrıca görüntüdeki deney, keşif aracının numuneyi alıp laboratuvara yerleştirdiği 24 Eylül’de çekildi.

Aracın SAM laboratuvarında, numuneleri ısıtmak için kullanılabilen 74 küçük kap yer alıyor. Yeni deneyde, “ıslak kimya” deneyleri için tasarlanan kapların dokuzu yaşamın yapı taşlarını oluşturan karbon bazlı molekülleri aramak için kullanıldı. Bu veriler daha sonra Dünya’ya geri gönderilerek, bilim insanlarının onları incelemelerini ve Mars’ın tarihi hakkında daha fazlasını öğrenmelerini sağladı.