Bilim insanları, bitkilerin kuraklıktan etkilenmesini önleyen bir kimyasal geliştirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bitkilerin kuraklıktan etkilenmesini önleyen yeni bir kimyasal geliştirdi. Araştırmacılar, çiftçilerin iklim değişikliğine rağmen gıda yetiştirmesine yardımcı olmak istiyor.

Araştırmaya öncülük eden Kaliforniya Üniversitesi’nden bitki hücre biyolojisi profesörü Sean Cutler, dünya çapında yaşanan büyük mahsül kayıplarının en büyük sebebinin artan kuraklık olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri kimyasal maddenin bitkileri kuraklığa karşı dayanıklı hale getirdiğini belirten Cutler, çiftçilerin mahsul performansını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacağını ifade etti.

Opabactin adı verilen kimyasal, bitkilerin susuz kaldıklarında ürettiği doğal hormon olan absisik asiti (ABA) taklit ediyor. Bitkinin büyümesini engelleyen bu hormon, kök uçlarında, tomurcuklarda, taze yapraklarda ve tohumda bulunan embriyolarda üretiliyor. Araştırmacılar, büyümeyi yapay olarak yavaşlattıkları takdirde, bitkinin suya olan ihtiyacını da minimize edebileceklerini söylüyor.

Cutler, Opabactin’in ABA’dan 10 kat daha güçlü, “süper bir hormon” olduğunu belirtiyor. Kimyasal maddenin çok hızlı bir şekilde etki gösterdiğini ifade eden bilim insanı, “Opabactin çok hızlı çalıştığı için çiftçilere kuraklıkla başa çıkmaları konusunda daha fazla esneklik sağlayabilir” diyor.

“Büyümeyi hızlandırmak istediğiniz zamanlar ve yavaşlatmak istediğiniz zamanlar var” diyen Cutler, yaptıkları araştırmanın tamamen bu ihtiyaçların her ikisini de yönetmekle ilgili olduğunu belirtti.