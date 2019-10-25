ABD’de Demokrat Kongre üyesinin Nazi dövmesi tartışma yarattı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Katie Hill’in bong içerken, kadın bir yardımcısıyla öpüşürken ve bikini bölgesinde Nazi simgesi olarak bilinen Demir Haç dövmesi bulunduğunu gösteren fotoğrafları basına sızdırıldı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin 32 yaşındaki Demokrat mensubu Katie Hill’in skandal teşkil eden fotoğrafları Daily Mail gazetesi tarafından sızdırıldı.

Gazetenin haberine göre, fotoğraflarda Hill ile ilişkisi olan kadın, 24 yaşındaki yardımcısı Morgan Desjardins’ti ve Hill’in yanında 2017 yılında çalışmaya başlamıştı.

İddialara göre Hill’in eşi Kenny Heslep ve Desjardins ile olan bu ilişkisi, geçen yaz Hill’in artık işlerine odaklanmak istediğini söylemesiyle dağıldı.

Diğer yandan Hill, söz konusu fotoğraflara çevrimiçi olarak “WouldYouF**kMyWife” başlığı altında yayınladı.

Bununla birlikte fotoğrafların, esrarın Kaliforniya’da rekreasyonel tüketim için yasallaştırılmasından önce, 9 Kasım 2017’de çekildiği belirtiliyor. Hill’in esrar tıbbi amaçlı kullanımı için lisansı olup olmadığı ise belli değil.

Hill’in bikini bölgesindeki Demir Haç dövmesi ise temsilciye yönelik ‘ikiyüzlülük’ suçlamalarına neden oldu.

Hill, geçen yılki rakibi David Brayton’u Facebook’ta Ku Klux Klan simgesinin yer aldığı ırkçı ‘meme’ler paylaştığı için eleştirmişti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Hill, bu paylaşımlardan ‘derinden rahatsız’ olduğunu’ ve Brayton’un ‘nefret dolu söyleminin’ ABD’de ‘şiddeti körüklediğini’ söylemişti.