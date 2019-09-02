NASA ABD’ye doğru ilerleyen “felaket”i uzaydan görüntüledi

Bahamaları vuran Dorian Kasırgası akşam saatlerinde ABD’ye ulaşacak. NASA kasırganın uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
ABD, Dorian Kasırgası’na hazırlanıyor!
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Bahamaları vuran kasırganın hızla yoğunlaştığı görüntüleri yayınladı.
Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı belirtildi. NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.
NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ (TÜRKİYE’DEN DE BİR YER VAR)
400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.
Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.
Hood Dağı (Oregon)
Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)
Etna Dağı (Sicilya)
Shasta Dağı (Kaliforniya)
Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)
Fuji Dağı (Japonya)
Tien Shan Dağları (Çin)
Brandberg Massif (Namibya)
Mauna Kea (Hawaii)
Anti Atlas Dağları (Fas)
Navajo Dağı (Utah)
Pacaya Volkanı (Guatemala)
Nanga Parbat (Pakistan)
Jefferson Dağı (Oregon)
Bolivya Andları
Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)
Shasta Dağı (Kaliforniya)
Sierra Nevada (İspanya)
Luquillo Dağları (Porto Riko)
Kazbek Dağı (Rusya)
Patagonya Andları (Arjantin)
Olimpos Dağı (Yunanistan)
Mont Blanc (İtalya ve Fransa)
Damavand Dağı (İran)
Everest Dağı (Nepal ve Çin)
Alpler (Avrupa)
Barberton Dağları (Güney Afrika)
Kalp Dağı (Wyoming)
Ulinta Dağları (Utah)
Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)
Shasta Dağları (Kaliforniya)
Karpat Dağları (Romanya)
Augustine Volkanı (Alaska)
Ağrı Dağı (Türkiye)