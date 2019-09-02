NASA ABD’ye doğru ilerleyen “felaket”i uzaydan görüntüledi

Bahamaları vuran Dorian Kasırgası akşam saatlerinde ABD’ye ulaşacak. NASA kasırganın uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

ABD, Dorian Kasırgası’na hazırlanıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Bahamaları vuran kasırganın hızla yoğunlaştığı görüntüleri yayınladı.

Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı belirtildi. NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.

NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ (TÜRKİYE’DEN DE BİR YER VAR)

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri…

400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI