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NASA ABD’ye doğru ilerleyen “felaket”i uzaydan görüntüledi

2 Eylül 2019

Bahamaları vuran Dorian Kasırgası akşam saatlerinde ABD’ye ulaşacak. NASA kasırganın uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

 

ABD, Dorian Kasırgası’na hazırlanıyor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Bahamaları vuran kasırganın hızla yoğunlaştığı görüntüleri yayınladı.

Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı belirtildi. NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.

NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ (TÜRKİYE’DEN DE BİR YER VAR)

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri…

400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.

Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

Hood Dağı (Oregon)


Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)


Etna Dağı (Sicilya)


Shasta Dağı (Kaliforniya)


Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)


Fuji Dağı (Japonya)


Tien Shan Dağları (Çin)


Brandberg Massif (Namibya)


Mauna Kea (Hawaii)


Anti Atlas Dağları (Fas)


Navajo Dağı (Utah)


Pacaya Volkanı (Guatemala)


Nanga Parbat (Pakistan)


Jefferson Dağı (Oregon)


Bolivya Andları


Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)


Shasta Dağı (Kaliforniya)


Sierra Nevada (İspanya)


Luquillo Dağları (Porto Riko)


Kazbek Dağı (Rusya)


Patagonya Andları (Arjantin)


Olimpos Dağı (Yunanistan)


Mont Blanc (İtalya ve Fransa)


Damavand Dağı (İran)


Everest Dağı (Nepal ve Çin)


Alpler (Avrupa)


Barberton Dağları (Güney Afrika)


Kalp Dağı (Wyoming)


Ulinta Dağları (Utah)


Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)


Shasta Dağları (Kaliforniya)


Karpat Dağları (Romanya)


Augustine Volkanı (Alaska)

Ağrı Dağı (Türkiye)

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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