Nantes Katedrali’nde kundaklama şüphesi: 1 kişi gözaltında

Fransa\u2019n\u0131n Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali\u2019nde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Savc\u0131l\u0131k sabotaj ihtimali \u00fczerinde duruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Savc\u0131 yang\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 noktada \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n tesad\u00fcf olamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Yang\u0131nla ilgili bir \u015f\u00fcpheli polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nFransa\u2019da Nantes Katedrali'nde \u00e7\u0131kan yang\u0131nla ilgili bir \u015f\u00fcphelinin polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nSaint-Pierre Katedrali'nde sabah saatlerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Nantes \u0130tfaiye yetkilisi Laurent Ferlay\u00a0BFMTV\u00a0televizyon kanal\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yang\u0131n\u0131n birka\u00e7 saat i\u00e7inde kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Ancak katedral yang\u0131nda ciddi hasar g\u00f6rd\u00fc. Yap\u0131n\u0131n i\u00e7indeki b\u00fcy\u00fck orgun bulundu\u011fu b\u00f6l\u00fcm\u00fcn tamamen y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve platformun \u00e7\u00f6kme tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu belirtildi.\r\nSAVCILIK: TESAD\u00dcF OLAMAZ\r\nMedyada yer alan haberlere g\u00f6re yang\u0131n\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fclmesinde 100 itfaiye g\u00f6revlisi g\u00f6rev yapt\u0131. Savc\u0131l\u0131k kundaklama ihtimali \u00fczerinde duruyor. Nantes Savc\u0131s\u0131 Pierre Sennes yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yang\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 noktada \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, bunun tesad\u00fcf olamayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Uzmanlar g\u00fcn i\u00e7inde katedralde incelemelerde bulunacak. Ba\u015fkent Paris\u2019ten bir uzman\u0131n da incelemelere kat\u0131laca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nKatedraldeki yang\u0131n ak\u0131llara Notre-Dame\u2019daki yang\u0131n\u0131 getirdi. Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Notre-Dame'dan sonra Nantes'in kalbindeki Saint-Pierre-Saint-Paul alevler i\u00e7inde" ifadesine yer verdi.\r\n\r\nFransa Ba\u015fbakan\u0131 Jean Castex itfaiyeye sergiledi\u011fi \u00e7aba dolay\u0131s\u0131yla te\u015fekk\u00fcr etti. Castex ayr\u0131ca, Nantes'le dayan\u0131\u015fma mesaj\u0131 verdi. Ba\u015fbakan g\u00fcn i\u00e7inde K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 Roselyne Bachelot ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Gerald Darmanin'le Nantes'e giderek incelemelerde bulunacak.\r\n\r\n15. y\u00fczy\u0131lda in\u015fa edilen Nantes'teki katedralin kulesi ve \u00e7at\u0131s\u0131 daha \u00f6nce, 1972 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kan bir yang\u0131nda yanm\u0131\u015f, yap\u0131lan uzun s\u00fcreli restorasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan katedral 1985 y\u0131l\u0131nda kap\u0131lar\u0131n\u0131 yeniden a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\u00a0Paris'teki d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc, 857 y\u0131ll\u0131k Notre Dame Katedrali de 15 Nisan 2019'da \u00e7\u0131kan yang\u0131nda b\u00fcy\u00fck hasar g\u00f6rm\u00fc\u015f, katedralde k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131n nedeniyle kulelerden biri ve \u00e7at\u0131 tamamen \u00e7\u00f6km\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n