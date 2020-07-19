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Nantes Katedrali’nde kundaklama şüphesi: 1 kişi gözaltında

19 Temmuz 2020
Saint-Pierre Katedrali

Fransa’nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali’nde yangın çıktı. Savcılık sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Savcı yangının üç noktada çıkmasının tesadüf olamayacağını söyledi. Yangınla ilgili bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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