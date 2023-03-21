Nalcıoğlu: Irk temelli ayrımcılık; farklı biçim ve seviyelerde ülkemizde halen uygulanıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nesip Nalcıoğlu, kimi zaman sınıfsal, kimi zaman cinsiyet kimliği ve çoğu zaman da ırksal olan hak mücadelesinden feragat etmeyeceklerini vurgulayarak bunun, TDP’nin evrensel mücadelesinin en önemli parçalarından biri olduğunu belirtti

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla parti adına mesaj yayımlayan Nalcıoğlu, 1960 Sharpeville katliamının üstünden 63 yıl geçtiğini ancak o gün yaşananların özündeki sebep olan; “ırk temelli ayrımcılık ve düşmanlığın” halen daha mücadele edilmesi gereken bir gerçeklik olarak var olduğunu kaydetti. “Halen daha dünyanın birçok yerinde ve ne yazık ki ülkemizde de ırk temelli ayrımcılığın farklı biçim ve seviyelerde uygulandığını görüyoruz” diyen Nalcıoğlu, herkesin eşit doğduğu ve her koşulda eşit muamele gördüğü bir dünyanın, partileri TDP’nin ideolojik kimliği ve dünya görüşü bağlamında evrensel mücadelesinin en önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

“Kazanılmış haklarımıza, en ufak leke düşmesine izin vermeyeceğiz” Hiçbir durumun, yerel ya da küresel konjonktürün bu mücadelenin haklılığını değiştiremeyeceğini belirten Nalcıoğlu, insanın insana zulmünün, bireyin ırkına ve/veya rengine bakılarak ezilmesinin, katletmesinin ya da köleleştirmesinin tarihinin tahayyül edilebilenden daha uzun olduğunu kaydetti. Nalcıoğlu, “Halen daha yetersiz olsalar bile bireyin eşitliği ve varlığının yüceliğinin korunduğu günümüzün anlayışı ve hakları kolay elde edilmemiştir. Biz; kimi zaman sınıfsal, kimi zaman cinsiyet kimliği ve çoğu zaman da ırksal olan bu mücadeleye olan saygımızdan hiç bir zaman feragat etmeden, milyonlarca insanın acısı ve emeği ile kazanılmış haklarımıza, hangi sebeple olursa olsun en ufak leke düşmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mücadelemiz her alan, her zaman ve her coğrafyada devam edecektir” Bu yüzden günümüzde, eskinin felaket uygulamalarını anımsatan, onlarla benzeşen ya da bir şekilde bir yerlerine gizlenmiş hiçbir ayrımcı ve/veya ırkçı davranış, söylem ve ifadeye geçit vermeyeceklerini dile getiren Nalcıoğlu, “Bu mücadelemiz her alan, her zaman ve her coğrafyada devam edecektir” dedi.