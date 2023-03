Nalcıoğlu: Irk temelli ayrımcılık; farklı biçim ve seviyelerde ülkemizde halen uygulanıyor

“Halen daha dünyanın birçok yerinde ve ne yazık ki ülkemizde de ırk temelli ayrımcılığın farklı biçim ve seviyelerde uygulandığını görüyoruz” diyen Nalcıoğlu, herkesin eşit doğduğu ve her koşulda eşit muamele gördüğü bir dünyanın, partileri TDP’nin ideolojik kimliği ve dünya görüşü bağlamında evrensel mücadelesinin en önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

“Mücadelemiz her alan, her zaman ve her coğrafyada devam edecektir”

Bu yüzden günümüzde, eskinin felaket uygulamalarını anımsatan, onlarla benzeşen ya da bir şekilde bir yerlerine gizlenmiş hiçbir ayrımcı ve/veya ırkçı davranış, söylem ve ifadeye geçit vermeyeceklerini dile getiren Nalcıoğlu, “Bu mücadelemiz her alan, her zaman ve her coğrafyada devam edecektir” dedi.