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“Nadir, kimlerin rüşvet aldığını kamuoyuyla paylaşmalıdır”

6 Şubat 2020

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Gazetesi Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’i “çamur attığı makamlardan ve köşe yazarlarından özür dilemeye, ya da ortaya koyduğu iddiaların arkasında durarak bunları belgelerle ispat ederek belgelerle isim isim kimlerin rüşvet aldığını kamuoyu ile paylaşmaya” çağırdı.

Kişmir aynı şekilde programda “tüm cumhurbaşkanları döneminde bunlar yaşandı” diyen Hasan Hastürer’in de bu iddiasını kanıtlaması gerektiğini kaydetti.

Ali Kişmir yazılı açıklamasında, Nur Nadir’in kendi sahibi olduğu kanaldaki açıklamalarının basın sektörünün geldiği aşamayı özetlediğini, ayrıca özel sektör çalışanlarının ekmeğinin iki dudak arasında olduğunun ispatı ve itirafı olduğunu belirtti.

Basın-Sen olarak bu konuda gerek tepki bağlamında gerekse de hukuksal boyutuyla mücadele etmeye devam ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini ifade eden Kişmir, örgütlerden mücadelelerine destek istedi.

Hükümetten de gerekli adımları atmasını beklediğini ifade eden Kişmir, şöyle devam etti:

“Başta kendi sahibi olduğu gazetedeki tüm yazarlar olmak üzere basın sektörü içerisindeki köşe yazarlarının rüşvet aldığı yönünde ortaya koyduğu iddiayı kanıtlamak zorundadır. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu konuda Sayın Nur Nadir ile konuştuklarını ve Nadir’in cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğini işaret etmediğini söylemesine rağmen kamuoyuna çıkıp düzeltme yapma gereği duymadığını açıklamıştır. Bu bizler için yeterli bir gelişme değildir. Sayın Nadir çıkıp çamur attığı makamlardan ve köşe yazarlarından özür dilemelidir, ya da ortaya koyduğu iddiaların arkasında durarak bunları belgelerle ispat etmelidir. Aynı şekilde ‘Tüm cumhurbaşkanları döneminde bunlar yaşandı’ diyen Sayın Hasan Hastürer de bu iddiasını kanıtlamalı, belgelerle isim isim kimlerin rüşvet aldığını kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Hiç kimsenin bu sektörü bu kadar alçaltmaya ve yasaları çiğneyerek basın emekçilerinin haklarını gasp etmeye hakkı yoktur. Buna asla müsade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bu zihniyete karşı mücadele vereceğiz.”



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