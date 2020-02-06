Türkiye

CHP, CNN Türk’ü boykot kararını açıkladı

6 Şubat 2020
CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP’nin CNN Türk’ü boykot kararı aldığını resmi olarak açıkladı.

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP’lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP’li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır.

Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk’ü izlememelerini tavsiye ediyoruz.

CNN Türk kanalı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak, halkının değil iktidarının menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmiştir. Gerçekleri örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumlandırmasını sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz.”

 

 



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