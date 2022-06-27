Nadir görülen ‘Monachus Monachus’ türü foklar, Kıbrıs’ın güneyinde üreme faaliyetlerini artırdı

Nadir g\u00f6r\u00fclen 'Monachus Monachus' t\u00fcr\u00fc foklar, K\u0131br\u0131s'\u0131n g\u00fcneyinde \u00fcreme faaliyetlerini art\u0131rd\u0131. Foklar\u0131n say\u0131s\u0131 19'a ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNadir g\u00f6r\u00fclen ve nesli t\u00fckenmekte olan 'Monachus Monachus' t\u00fcr\u00fc foklar, K\u0131br\u0131s'\u0131n g\u00fcneyinde \u00fcreme faaliyetlerini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve son y\u0131llarda say\u0131lar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nFileleftheros gazetesi, Akdeniz foku ile ilgili ilk izlerin 2001 y\u0131l\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve 2009\u2019da say\u0131lar\u0131 5-6\u2019y\u0131 ge\u00e7meyen bu t\u00fcrdeki foklar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n bug\u00fcn 19'a ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\nAkdeniz foku\r\nAkdeniz foku\u00a0(Monachus monachus),\u00a0fokgiller\u00a0(Phocidae) familyas\u0131ndan yery\u00fcz\u00fcnde sadece do\u011fu\u00a0Akdeniz\u00a0sahilleri ile\u00a0Bat\u0131 Afrika'n\u0131n bir tek sahilinde ya\u015fayan\u00a0fok\u00a0t\u00fcr\u00fc. Yery\u00fcz\u00fcndeki toplam 34 y\u00fczge\u00e7ayakl\u0131 fok t\u00fcr\u00fcnden\u00a0Karayip Ke\u015fi\u015f foku, en son 1952 y\u0131l\u0131nda g\u00f6r\u00fclmek kayd\u0131 ile yery\u00fcz\u00fcnden yok olmu\u015ftur. Dolay\u0131s\u0131yla d\u00fcnyada \u015fu anda 33 y\u00fczge\u00e7ayak t\u00fcr\u00fc vard\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n