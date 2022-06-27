Nadir görülen ‘Monachus Monachus’ türü foklar, Kıbrıs’ın güneyinde üreme faaliyetlerini artırdı

Nadir görülen ve nesli tükenmekte olan ‘Monachus Monachus’ türü foklar, Kıbrıs’ın güneyinde üreme faaliyetlerini artırdığı ve son yıllarda sayılarının arttığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Akdeniz foku ile ilgili ilk izlerin 2001 yılında görüldüğünü ve 2009’da sayıları 5-6’yı geçmeyen bu türdeki fokların sayısının bugün 19’a ulaştığını yazdı.

Akdeniz foku

Akdeniz foku (Monachus monachus), fokgiller (Phocidae) familyasından yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika‘nın bir tek sahilinde yaşayan fok türü. Yeryüzündeki toplam 34 yüzgeçayaklı fok türünden Karayip Keşiş foku, en son 1952 yılında görülmek kaydı ile yeryüzünden yok olmuştur. Dolayısıyla dünyada şu anda 33 yüzgeçayak türü vardır.