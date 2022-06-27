Girne’de hayvan cinayeti: 5 kattan aşağıya attı

Girne’de bu sabah bir cani, köpeğini 5. kattan atarak ölümüne neden oldu.

Girne Kaşgar bölgesinde bu sabah bir kişi köpeğini apartmanın 5’inci katından aşağıya atarak ölümüne neden oldu. Söz konusu şahsın kimliği henüz belirlenemedi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin paylaşımı şöyle:

5. kattan kendi köpeğini atan kişi Girne’de aranıyor. Anında hayatını kaybeden bu canın katili hemen bulunup en ağır cezayı alması gerekiyor!! Daha önce de köpeğine kötü muamele yapan kişi Girne Belediyesi’ne komşuları tarafından şikayet edilmiş.