Hızlı satranç turnuvasında şampiyonlar belli oldu

3.Ciddi Home Center Ltd. Hızlı Satranç Turnuvası dün Girne Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Girne’de faaliyet gösteren Gümüş At Satranç Derneği’nin organize ettiği turnuvanın küçükler kategorisinde birinciliği Hasan Meriçhan 4.5 puanla kazanırken, ikinciliği ise kardeşi Mehmet Meriçhan 4 puanla elde etti. Mustafa Dostel 4 puanla üçüncü olurken, Kemal Küçük de 4 puanla dördüncü oldu. 8 yaş altındaki kategoride Çağan Hüseyin Taşkıran 3 puanla birinci oldu.

Büyüklerde çekişme yaşandı

Büyükler kategorisini FM Hüseyin Can Ağdelen 4.5 puanla kazandı. Italya’dan Claudio Logallo 4 puanla ikinci olurken, Ali Genç de 4 puanla üçüncü ve Osman Yıldırım da 4 puanla dördüncü oldular. Ufuk Tarman turnuvayı 18 yaş altı birincisi olarak tamamladı. Emre Şeb ise 2.5 puanla 15 yaş altı birincisi oldu. Bayanlarda Huriye Naz Sakallı 2 puanla birincilik elde etti.