Fikri Karayel Yıldızlar serbest güreş müsabakası yapıldı

Güreş Federasyonu Rifat Şener Güreş Salonu’nda dün Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için büyük mücadele sergilediler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları merhum Fikri Karayel’in ailesi tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Yıldızlar A Katagorisi (2006-2007 Doğumlular):

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 185 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ (LTB) 105 PUAN

ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 15 PUAN

KORKUTELİ SPOR KULÜBÜ (KSK) 12 PUAN

51 Kg.

ALYMJAN ORUNBAYEV ÖZEV

HAMZA KIZILTAY BİASK

ARDACAN YILMAZ LTB

55 Kg.

EMİRHAN GÜNGÖR BİASK

BABUR MURTAZAGULOV LTB

60 Kg.

SAMİ YUSUF ÇOLAK BİASK

EGE GENCER BİASK

65 Kg.

ADİL İLKKAN BİASK

AHMET AKYOL LTB

71 Kg.

EMİN ARSLAN BİASK

MUHAMMET YAŞIR EVRENSEL BİASK

OZAN PALTA BİASK

80 Kg.

YAĞIZ TIĞ BİASK

92 Kg.

SERDAR ROZGELDİYEV LTB

EREN İLKHAN BİASK

MUHAMMET BUĞRA ÖZÇELİK LTB

92-110 Kg.

MERT ÇOLAK LTB

MUZAFFER AVCI BİASK

Yıldızlar B Katagorisi (2008-2010 Doğumlular):

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ (LTB) 220 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ (LGİ) 110 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 75 PUAN

KORKUTELİ SPOR KULÜBÜ (KSK) 55 PUAN

38-41 Kg.

RESUL GÜNGÖR LGİ

NURALİ NAMALOV LTB

GÖRKEM ABLAY KSK

44 Kg.

HASAN EMRE DAMLAR LGİ

MUSTAFA ARSLAN CANDAN LTB

ÖMER BAYRAKTAR LGİ

48 Kg.

YUNUS DİLÖZ LTB

SAMİR BAYRAKTAR LGİ

52 Kg.

ALİ ABUK KSK

ENES OSMAN YILDIZ LTB

MELİH GENCER BİASK

57 Kg.

İBRAHİM DEMİR LTB

HARUN YILMAZ LTB

MEHMET DURAN YILDIZ BİASK

62 Kg.

HÜSEYİN AYAZ BİASK

ATİLLA ÖZTIRAK LTB

SERDAR DURDİEV LGİ

68 Kg.

RAMAZAN MUTİ LTB

AZİZ YAŞLI LTB

75 Kg.

BATUHAN ÇİFTÇİ LTB

MEHMET ŞAHİN LTB

85 Kg.

TALHA BAŞARAN LGİ

MUHAMMET ARSLAN BİASK

ENES BARAN ELKONDU LTB

85-100 Kg.