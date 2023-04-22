Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

Myanmar’da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Myanmar'da kasırga

Myanmar’ın merkezini vuran kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Straitstimes’ın haberine göre, Myanmar yerel makamlarınca yapılan açıklamada, dün ülkenin orta kesiminde şiddetli kasırga meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kasırgada 4’ü kadın 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 109 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Yaralıların Naypyitaw Union Bölgesi’ndeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan 16’sının durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kasırgada 200’den fazla evin hasar gördüğü, kurtarma operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KasırgaMyanmarölüm
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar