M.Karşıyaka Süper Lig’e yükseldi, Yenierenköy ise ligden düştü

Futbolda Aksa Birinci Lig’in 28. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Esentepe’yi konuk eden ve rakibi ile 3-3 berabere kalan Miracle Karşıyaka, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi başaran ilk takım oldu.

Kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu’na 4-1 mağlup olan Yenierenköy ise 1.Lig’e vedan eden ilk takım oldu.

AKSA Süper Lig’de 28. hafta maçları yarın ve pazartesi günleri oynanacak.

Sonuçlar ve program şöyle:

Bugün

Aksa Birinci Lig

M. Karşıyaka – Esentepe: 3-3

M. H. Yılmazköy – Girne Halk Evi: 0-1

Dörtyol – Mormenekşe: 4-1

Yenierenköy – Baf Ülkü Yurdu: 1-4

Yeniboğaziçi – İncirli: 5-1

Düzkaya – Lapta: 2-1

Binatlı – Yalova: 2-1

P.L. G. Birliği – Ünimar Maraş: 1-2

Yarın (16:30)

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli (Zekai Töre)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)

H. Onalt Stadı: Mesarya – CB Gençlik Gücü (Evren Karademir) Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Mağusa T. Gücü (Mehmet Sezener)

M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)

Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya: Serhan Şimşek

24 Nisan Pazartesi (19:30)

AKSA Süper Lig

Doğan Türk Birliği – Lefke (Ferhat Tuna)