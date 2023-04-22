M.Karşıyaka Süper Lig’e yükseldi, Yenierenköy ise ligden düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

M.Karşıyaka Süper Lig’e yükseldi, Yenierenköy ise ligden düştü

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
posted on


M.Karşıyaka Süper Lig’e yükseldi, Yenierenköy ise ligden düştü

Futbolda Aksa Birinci Lig’in 28. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Esentepe’yi konuk eden ve rakibi ile 3-3 berabere kalan Miracle Karşıyaka, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi başaran ilk takım oldu.
Kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu’na 4-1 mağlup olan Yenierenköy ise 1.Lig’e vedan eden ilk takım oldu.
AKSA Süper Lig’de 28. hafta maçları yarın ve pazartesi günleri oynanacak.

Sonuçlar ve program şöyle:

Bugün
Aksa Birinci Lig
M. Karşıyaka – Esentepe: 3-3
M. H. Yılmazköy – Girne Halk Evi: 0-1
Dörtyol – Mormenekşe: 4-1
Yenierenköy – Baf Ülkü Yurdu: 1-4
Yeniboğaziçi – İncirli: 5-1
Düzkaya – Lapta: 2-1
Binatlı – Yalova: 2-1
P.L. G. Birliği – Ünimar Maraş: 1-2

Yarın (16:30)
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli (Zekai Töre)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
H. Onalt Stadı: Mesarya – CB Gençlik Gücü (Evren Karademir) Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Mağusa T. Gücü (Mehmet Sezener)
M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)
Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya: Serhan Şimşek

24 Nisan Pazartesi (19:30)
AKSA Süper Lig
Doğan Türk Birliği – Lefke (Ferhat Tuna)

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:düştüiseLigdenLigeMKarşıyakasüperYenierenköyyükseldi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar