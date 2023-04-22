M.Karşıyaka Süper Lig’e yükseldi, Yenierenköy ise ligden düştü
Futbolda Aksa Birinci Lig’in 28. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Esentepe’yi konuk eden ve rakibi ile 3-3 berabere kalan Miracle Karşıyaka, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi başaran ilk takım oldu.
Kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu’na 4-1 mağlup olan Yenierenköy ise 1.Lig’e vedan eden ilk takım oldu.
AKSA Süper Lig’de 28. hafta maçları yarın ve pazartesi günleri oynanacak.
Sonuçlar ve program şöyle:
Bugün
Aksa Birinci Lig
M. Karşıyaka – Esentepe: 3-3
M. H. Yılmazköy – Girne Halk Evi: 0-1
Dörtyol – Mormenekşe: 4-1
Yenierenköy – Baf Ülkü Yurdu: 1-4
Yeniboğaziçi – İncirli: 5-1
Düzkaya – Lapta: 2-1
Binatlı – Yalova: 2-1
P.L. G. Birliği – Ünimar Maraş: 1-2
Yarın (16:30)
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli (Zekai Töre)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
H. Onalt Stadı: Mesarya – CB Gençlik Gücü (Evren Karademir) Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Mağusa T. Gücü (Mehmet Sezener)
M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)
Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya: Serhan Şimşek
24 Nisan Pazartesi (19:30)
AKSA Süper Lig
Doğan Türk Birliği – Lefke (Ferhat Tuna)