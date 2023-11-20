Myanmar Ordusu’nun uçakla bombaladığı köyde 8 çocuk öldü

Myanmar Ordusu’nun gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında ülkenin Çin eyaletindeki bir köyde 8’i çocuk 11 sivilin öldüğünü, bölge yönetiminden yetkililer açıkladı.

Çin eyaletinin Matupi ilçesinden yetkililer, Myanmar Ordusu’na ait iki jet avcı uçağının çarşamba günü saat 19.30’da köyü bombalaması sonucu yaşları 5’le 12 arasında değişen 6 erkek ve iki kız çocuğunun yanı sıra öğretmenleri ve iki köylünün de öldüğünü The Irrawaddy’ye söyledi.

Köylüler, 80’den az hanenin yer aldığı dağlık Vuilu bölgesindeki binalara bombaları, iki askeri jetin bıraktığını söylüyor. Köydeki bir kilise ve 18 evin hasar gördüğü bildirildi.

Associated Press’in aktardığı üzere bombalardan biri, çocukların eğitim gördüğü bir binaya düşerek 8 çocuğu öldürdü.

Şubattan bu yana Myanmar, cuntanın şiddet ve keyfi tutuklamalarla isyancıları bastırdığı kanlı bir iç savaşın pençesinde. Çin eyaleti, Myanmar Ordusu’nun yönetime el koymasından bu yana ülkenin askeri yönetimine karşı silahlı mücadelenin merkezi konumunda ve buradaki topluluklar, 2021’deki darbenin ardından cuntaya karşı ilk silahlananlar arasında yer aldı. Myanmar Ordusu, ülkenin Hindistan sınırı yakınlarında Çin Eyaleti Savunma Kuvvetleri’ne bağlı gerillalarla savaşmaya devam ediyor. Öte yandan isyancı güçlerden oluşan bir ittifak el ele vererek geçen ay Şan eyaletinin Çin Halk Cumhuriyeti sınırında yer alan, cunta kontrolündeki bölgelere saldırı başlatarak 100’den fazla askeri karargahı ele geçirmişti. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre saldırının başlamasından bu yana geçen iki hafta içinde 50 binden fazla sivil yerinden edildi. BM yaptığı açıklamada şöyle belirtti: İki tarafın işlettiği kontrol noktaları önemli yolları tıkarken, telefon ve internet servisleri kesintiye uğradı. Bölgenin en büyük kasabası olan Lashio’daki ana havalimanı, çatışmaların tırmanmasından bu yana kapalı. Cunta Başkanı Myint Swe geçen hafta, durumun kontrol altına alınmaması halinde ülkenin “çeşitli parçalara bölüneceği” uyarısında bulunmuştu.