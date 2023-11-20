KKTC Döviz Kurları: Sterlin 36.05 TL seviyesinden haftaya başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Kasım 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 36.05 TL seviyesinden haftaya başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada bu sabah ABD Doları 28.87, Euro 31.52, İngiliz Sterlini ise 36.05 TL’den satılıyor.

KKTC’de serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla 28.65 TL’den alınan dolar, 28.87 TL’den satışa sunuluyor. Euronun alış fiyatı 31.25 TL, satış fiyatı 31.52 TL.


İngiliz Sterlini ise 35.75 TL’den alınıp, 36.05 TL’den satılıyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 28.6500 28.8700
 EUR 31.2500 31.5250
 GBP 35.7500 36.0500
 AUD 16.3000 18.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 20-11-2023 09:03:00
20-11-2023 10:15:01
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:döviz kurlarıEuroKKTCsterlin
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar