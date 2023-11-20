KKTC Döviz Kurları: Sterlin 36.05 TL seviyesinden haftaya başladı

KKTC’de serbest piyasada bu sabah ABD Doları 28.87, Euro 31.52, İngiliz Sterlini ise 36.05 TL’den satılıyor.
KKTC’de serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla 28.65 TL’den alınan dolar, 28.87 TL’den satışa sunuluyor. Euronun alış fiyatı 31.25 TL, satış fiyatı 31.52 TL.
İngiliz Sterlini ise 35.75 TL’den alınıp, 36.05 TL’den satılıyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.6500
|28.8700
|EUR
|31.2500
|31.5250
|GBP
|35.7500
|36.0500
|AUD
|16.3000
|18.2000
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20-11-2023 10:15:01
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