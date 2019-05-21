Müzeler Haftası’nda anlamlı işbirliği

Bu yıl sekseninci yılını kutlayan Limasol Bankası sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yoğun çalışamalarına devam ediyor.

Bankanın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yöneticileri KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi “Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesinde” yeni bir işbirliği için çalışmalara başladı.

İlgili işbirliği ziyaretinde Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri Akıle Tatarlar, İpek Halim, Özlem Kavaz Soykan, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi Müdürü Emine Hilkat ve Arkeolog Mehmet Şöföroğlu da hazır bulundu.

Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi özelinde Yrd. Dç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz tarafından kaleme alınan “Müze Eğitim Programı kitapçığı ile müzelerin daha işlevsel kılınması, müzelerin çocukların severek gezeceği mekânlar haline getirilmesi, tarih ve kültürel miras hakkında bilincin artırılması, çocuklarda yaratıcılık becerisinin desteklenmesi ve katılımcı ve kalıcı bir öğrenme ortamının hazırlanması” projesi kapsamında yapılan görüşmede işbirliği kararı alındı.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ülkenin tarih ve kültür varlıklarını tanıtmak, müzelerin gezilerek eski eserleri korumanın, milli kültür ve tarih bilgilerini zenginleştirmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Bu ülkede gelir elde eden ve kazanç sağlayan kurumların, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunarak KKTC’nin tarih ve kültür varlıklarının korunması, bu eserlerin tanınması, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve gelişmiş bir müze bilincinin oluşturulması ulvi bir görevdir. Bizler bu bilinçle çalışmaya devam ediyoruz. İleriki dönemlerde de projelerimizi geliştirerek çalışmalarımıza yeni renkler katacağız.”

Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz ise ziyarette Müzelerin ulusun kimliği olmasının yanında, kültürel mirasın geleceğe taşındığı mekanlar olduğuna dikkat çekti. Kömleksiz, geçmişi öğrenmek ve geleceği görmek için müzeleri önemsemek ve geliştirmek gerektiğine de dikkat çekti. Limasol Bankası ve yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun konuya olan duyarlılığına da teşekkür eden Kömleksiz yetkililere teşekkürlerini dile getirdi. Kömleksiz ayrıca, KKTC’nin ilk müze eğitim kitapçığının Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ne yönelik olarak hazırlandığını ve ileriki dönemlerde ülkemizdeki diğer müzeler için de Müze Eğitim kitapcıklarının oluşturulacağının altını çizdi.

Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi Müdürü Emine Hilkat ise Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesindeki çalışmaları anlatarak, her yıl müzenin gelişmesi için gösterdikleri çaba ve çalışmaları anlatarak yeni projeden duydukları heyecanı da dile getirdi.