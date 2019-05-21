Kıbrıs

BÜY tombala heyecanı 10 Haziran’da başlıyor

21 Mayıs 2019
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Baf Ülkü Yurdu Tombala Geceleri 10 Haziran’da başlıyor.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübün’den yapılan açıklamada, festival tadında başlayacak ve tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek tombala gecelerinin amacının, tüm halkı bir araya getirmek ve yaz gecelerini renklendirmek olduğu belirtildi.

10 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Baf Ülkü Yurdu Tombala Geceleri yaz boyunca, Pazartesi günleri gerçekleştirilmeye devam edeceği ifade edildi.

Tombalada birbirinden farklı sürpriz sanatçılar ve sürpriz hediyelerin de olduğunu belirten Baf Ülkü Yurdu Spor Kulubü Başkanı Erhan Arıkan, herkesi tombala gecelerine davet etti.

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