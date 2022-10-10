Mutfak zemininde altın sikke bulan çift zengin oldu

Sikkeleri satan Spink & Son müzayede firması, son satış fiyatını “kesinlikle olağanüstü” olarak nitelendirdi çünkü satışın 200 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 119 bin TL) ile 250 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 148 bin TL) arasında getirmesini öngörüyorlardı.

Koleksiyon dünya çapında dikkat çektikten sonra, Londra’daki müzayedeciler tarafından ayrı gruplar haline düzinelerce alıcıya toplamda 754 bin sterline satıldı.

Müzayede evi, koleksiyonu “Britanya’da şimdiye kadar bulunan en büyük 18. yüzyıl İngiliz altını definelerinden biri” olarak tanımladı.

Sikkeler Amerika, Avrupa, Avustralya, Çin ve Japonya’daki özel koleksiyoncular tarafından dünya çapında ilgi gördü.

Müzayedeci Gregory Edmund, bunların “bir soda şişesiyle aynı boyutta bir çanağa gizlenmiş 120 yıllık İngiliz tarihi” olduğunu söyledi.

Edmund şunları ekledi:

Sahneyi hayal edin: Yamuk mutfak zemininizi yeniden döşemeye karar veriyorsunuz, betona kazmayı saplıyorsunuz ve hemen altında küçük bir altın parçası görüyorsunuz.

O sırada bunun yalnızca elektrik kablosunun bir kısmı olduğunu düşünüyorsunuz ama yuvarlak bir disk olduğunu ve altında daha yüzlercesinin bulunduğunu görüyorsunuz.

Edmund, onlarca başarılı teklif sahibinin koleksiyon için bir servet ödemesinden sonra müzayedeyi “heyecan verici” olarak nitelendirdi ve “bir daha hiç böyle bir müzayede görmeyeceğini” ekledi.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken