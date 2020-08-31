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Parayı aldı şirkete vermedi

31 Ağustos 2020
Mustafa Şenpınar

METYAT isimli şirkette meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Şenpınar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, zanlı Mustafa Şenpınar’ın Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  21-22.08.2020 tarihleri arasında zanlının müstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD’e ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı tasarrufuna geçirip iş yeri sahibi Ahmet Yatman’a teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde yansıdığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek,  zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.


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