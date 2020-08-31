Nicosia Finance: Ölü doğmuş bir yasa

Nicosia Finance 4 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasa” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Nicosia Finance Ltd. avukatı Gürkan Uluçhan imzalı açıklamada, çıkarılan yasanın adalet ilkesine aykırı bir yasa olduğu gibi uygulanabilirliği olmayan sadece belli kişilerin/kimselerin menfaatini gözeten ölü doğmuş bir yasa olarak tanımlandı.

Açıklama şöyle:

NICOSIA FINANCE LTD. BASIN AÇIKLAMASI

Öncelikle bu basın açıklamasını yaparken Nicosia Finance yetkilisi olarak her türlü hukuksal mücadele hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.

Bilindiği üzere 4 Agustos 2020 tarihli “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin önlenmesine ilişkn Yasa” adlı yasa Resmi Gazetede 19. Ağustos 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yasayla ilgili olarak kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu gözlemlediğimizden dolayı bu basın açıklamasını yapma ihtiyacı hissettik.

20 yıldır Hukukun ve/ekonominin içerisindeki biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yasanın amacı “Finans Şirketlerini kapatma, bu alanda tekelleştirme ve kayıt dışı ekonomiyi ve tefecileri teşvik etmektir”

Nicosia Finance Ltd, 1997 yılında kurulmuş köklü bir şirkettir. 2017 Yılında Şirketimiz vergide 112. Sırada, 2018 yılında 110.sıradadır ve 2019 yılında ise ödemiş olduğumuz vergi tutarı 1 milyon TL. üzerindedir.

Pandemi döneminde tüm kredi müşterilerimizin kredilerini 2 ay süre ile ve 0 faizle erteledik. Ödeme niyetini gösteren borçlulardan kısmı ödemeyi de kabul ettiğimiz gibi pandemi döneminden bu yana hiçbir müşterimize bugune kadar herhangi bir dava açmadık. Yine 3 ay boyunca faaliyet göstermediğimiz pandemi döneminde hiçbir çalışanımızı işten durdurmadığımız gibi maaşlarda da herhangi bir kesinti yapmadık. 1997 yılından beridir sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Her türlü derneğe destek olduk. Genelde sporu özelde KKTC futbolunu kalkındırmak için elimizden geleni yaptık. Müşterilerimize düşük faizle hızlı bir biçimde kredi olanağı tanıyarak nakit akışına destek olduk.

Yukarıda bahsettiğimiz yasanın Resmi gazetede yayınlanmasını takiben, tasarıda 5,000,000TL öngörülen sermayenin 10,000,000TL ve 2,000,000.-EURO olarak artırılması ve Sermaye ödense dahi faaliyetlerimizin ciddi ölçüde kısıtlanması, ve en önemlisi yasanın mecbur kıldığı şartları yerine getirsek bile 6 ay süre ile faaliyet izni verilene kadar faaliyetlerimizin durdurulması neticesinde Şirketimizin mevcut alacakları tahsil etme dışındaki her türlü faaliyetini durdurma kararı aldık. Bu karar ışığında Covid döneminde bile maaşlarını birtamam ödediğimiz personelimizi işten çıkarmak zorunda bırakıldığımız için tarifsiz bir üzüntü içerisindeyiz. Şirketler Mukayyitliği ve tüm resmi makamlarda adımız Finans Şirketi olarak geçmesine karşın ve tüm işlemlerimizi şeffaflık politikası çerçevesinde yasal bir biçimde yapmamıza karşın yasada tefeci olarak adlandırıldık.

Tefecilik (faizcilik, murabaha), hukuki sınırın üzerinde, aşırı faiz alarak borç para vermedir. Daha geniş anlamıyla izin belgesi olmadan, ödünç para verme işleriyle ilgili yasa hükümlerine aykırı davranarak, faizden para kazanma amacıyla ödünç para işleri yapma olarak tanımlanır. Siz yasa koyucu olarak usulune uygun olarak kurulmuş bir finans şirketini yasada tefeci diye adlandıramazsınız.

Biz Nicosia Finance olarak denetlenmeyelim demiyoruz. Şeffaf bir şirket politikasıyla her zaman müşterilerimizin yanında olmayı hedefledik. Her türlü denetime düzenlemeye açığız ne vergi yükümlülüğümüzden ne de denetlemeden kaçıyoruz ancak ekonomiye ileriki günlerde ağır bir darbe vuracak olan bu yasaya tamamen karşıyız.

Keşke siz yasa koyucu olarak yasa yapmadan önce hukukçularla konuşup, haklı alacaklının alacağını almasını engelleyen ve adalete olan inancı baltalayan, kötü niyetli borçluluarı koruyan, dava açmamıza rağmen onlarca yıl boyunca vergisini ödediğimiz alacakları almayı güçleştiren yasaları revize etseydiniz.

Çıkarmış olduğunuz bu yasa anayasanın başlangıç kısmındaki sosyal hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine,

Anayasanın eşitlik ilkesine,

Temel hak ve özgürlüklerin özü ve sınırlandırılmasına dair 11.maddesine

Sosyal hayatın düzenlenmesine ilişkin 47.maddesine

Çalışma özgürlüğünü düzenleyen 48. Madde ve çalışma hakkını düzenleyen 49. Maddesine

Sözleşme yapma hak ve özgürlüğüne ve hak aramaözgürlüğüne

Serbest piyasa ekonomisinin ilkelerine,

Adalet ilkesine aykırı bir yasa olduğu gibi uygulanabilirliği olmayan sadece belli kişilerin/kimselerin menfaatini gözeten ölü doğmuş bir yasadır.

Teşekkürü kabul eden kınamayı da kabul etmelidir…

Bu yasadan dolayı ayrımcılık yaptığınızdan,

Ölü doğmuş, uygulanabilirliği olmayan bir yasaya imza attığınızdan,

Finans şirketlerin, bankalar dışında en büyük nakit kaynağı olan yasal kuruluşlardır. Bu şirketlerin faaliyetini bir günde yasaklayarak para akışını durdurduğunuzdan,

Finans sektörünü tekelleştirdiğinizden

İşini hukuka uygun yapan, vergilerini zamanından önce, hatta kapalı olduğu covid döneminde bile ödeyen köklü bir şirketin kapanmasına sebep olduğunuzdan

Bu ve benzeri şirketlerde çalışan onlarca çalışanı Covid dönemi gibi kritik bir dönemde işsiz bıraktığınızdan dolayı

bu yasanın yapımında/ yayımında emeği geçen herkesi şiddetle kınıyoruz.

Nicosia Finance Ltd.

Av. Gürkan Uluçhan

31 Agustos 2020