Mustafa Gökçeoğlu’nu kaybettik

Kıbrıslı Türk araştırmacı ve yazar Mustafa Gökçeoğlu dün akşam hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Gökçeoğlu’nun ölümünü ailesi duyurdu.

Kıbrıs’ta ve Türkiye’de uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptı. Gökçeoğlu, Türkiye ve Kıbrıs üniversitelerinde konferanslar verdi. TC Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerde bildiriler sundu. Kültürle ilgili çok sayıda kitap yayınladı.